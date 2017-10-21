社論》當中華民國空洞化到僅剩一中幽靈

外交部網站改版後，藍營批評國旗不見了，外交部則反駁：馬政府時代的外交部網站首頁，就已經沒有國旗了。中華民國國旗，藍營有時當成寶，更多時候當作草。藍營雙十民間活動，活動場所旗海飄揚，愛到最高點，心中有國旗。然而，只要中國幹部到台灣，藍營則主動將國旗收拾乾淨。這面旗子，似乎有如魔術方巾，收放無常，端看政治情境何在而定。

根據多年來的觀察，幾乎可以得出這樣的公式：一、面對中華人民共和國，依據所謂的九二共識，國旗就會隱形，以免形成「兩個中國」；甚至，在那種場合，如果民眾舉國旗抗議，也會遭到沒收、驅離。二、面對小英政府，這面旗子就變得旗正飄飄，儼然全台灣都應該遍地插旗，才算忠誠於中華民國，否則幾同叛國。雙重標準，可見在藍營的內心深處，這面旗子其實也是可有可無，要看他們當時想要表達甚麼政治情緒而定，彷彿這面旗子只是將台灣連結到中國的遮羞布。更不要說，國軍共軍都是中國軍，不再反共要促統，持此主張者手上瘋狂搖國旗，但他們心中的「國旗」到底是哪一面？

不僅國旗，國號亦復如此。中共十九大，國民黨發出的賀電，只提九二共識，不提一中各表，也未見中華民國。國民黨稱，歷來的國共互相電賀，雙方都不提國名，中共用西元紀年，也不提中華人民共和國，這就是一中各表的精神。北京本來就用西元紀年，當然不會自稱「中華人民共和國二○一七年」，但國民黨向來堅持中華民國正朔，如果只見一○六（二○一七）成何體統？國民黨要人面對中國，從未堂堂正正捍衛中華民國，頂多拐彎抹角偷渡一下指向歷史意義的中華民國，一般觀感就是「維中華民國」的過去式。就此而言，所謂的「不能說中華民國存在」，不啻是極為誠實地扯下了國王的新衣。似乎，藍營嘴巴上愛中華民國，內心愛的卻是中國，而中國是抽象的，中華人民共和國才是具體的。那些人，不准台灣透過民主程序改國號、國旗、國歌，卻臣服於中華人民共和國的國號、國旗、國歌之下。這叫甚麼？這叫自欺欺人！也就是，用「中華民國」唬弄台灣人民，框限台灣民主，為中國併吞台灣創造時間與空間。

反觀，民進黨論述微調，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國。此一論述，在兩岸、國際省得麻煩，但也形同將自己的脖子伸進藍營為北京設計的圈套。這叫甚麼？這也叫自欺欺人！何以民進黨執政，中華民國便忽然不是外來政權了？使用國民黨旗而來的國旗也心安理得？三民主義也吾黨所宗？其實，民進黨版的自欺欺人，反對者認定只是借殼上市不會上當，支持者則擔心權宜之計弄假成真，唯有北京十分懂得借力使力，想盡辦法要將民進黨超度到一個中國原則，把中華民國的剩餘價值利用到底。所謂的「承認九二共識的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙」，果真做為「共同尋求兩岸互動新模式」的政治基礎，即使「民共新模式」出現了，甚至「蔡習會」也不無可能，但台灣由中華民國而連結一中，是禍不是福。

軍事鬥爭之外，中共的談判鬥爭值得研究：自己在戰場上得不到的，便通過談判得到；而敵人在戰場上得不到的，休想在談判桌上得到。為何它總是得逞？因為中共坐上談判桌前，非得要對方接受自己的前提，才肯開始「對等談判」；在這種情況下，自以為高明的談判專家往往大栽跟斗，自己出賣自己後悔莫及。所謂的九二共識，共識到底是一中？還是各表？國民黨、馬英九已經吃虧在眼前了，中華民國早就空洞化了，僅剩一中幽靈盤旋。這是小英政府的活教材，切忌把北京的欲擒故縱當作善意退讓，切忌不顧一切也要坐上談判桌「恢復協商」，切忌屁股還沒碰到椅子，就用一中繩索把自己套牢。