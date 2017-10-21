自由廣場》文資要雙贏不要擺爛

◎ 王錫璋

最近幾件文資提報或指定案件，造成管轄機關或私有業主困擾，可說造成雙輸局面。俞大維故居，是否列為古蹟，台北市文化局和中央的文化部現在互踢皮球，使得原本已進入都更程序，等待拆除重建的管理者台大和建設公司，都進退兩難。台北市中山北路的山海樓，原本也已走完都更程序，突然有人提報申請文資，全案因而又擺盪三個多月，讓私有屋主相當不滿。

近年來，提報文資的資格及程序，寬鬆許多，部分文史人士動輒以保護文化資產，提報文資，使得許多原本已通過審議，進入都更的建案，被迫中止。以俞大維故居而言，俞大維只在那裡短短借住過少數日子，屋況又已改建過多次，但被人提報文資，改建程序因而中止，若以後審議，又像山海樓一樣被否決為文資，延宕損失，誰來負責。

另外，若經政府指定為文資，私人業主就不能隨意買賣房屋或整修，政府沒負全責買下房子或維護的例子也很多，使得現在許多擁有稍有歷史老房的人，很怕被指定為文資，能賣就趕快轉手，甚至於早早拆除算了。

筆者在大稻埕看到著名的「十連棟」建築，見到屋前騎樓和第一進，都保留舊時樣貌，但整修得煥然一新，後面房子則經都更，改建成為嶄新大廈。這應是創造老屋重建，和文資留存的好方式。台師大舊圖書館也是保留前面希臘羅馬式建築原貌，讓人能回味舊日歲月風貌；後面建築則重建較高樓層，增加使用空間。

期望政府處理提報或指定文資，多朝這樣創造雙贏的方向進行。

（作者為退休公務員）