自由廣場》「漢字不滅，中國必亡」

◎ 張復聚

內政部要讓台灣原住民能自由選擇要以中文或羅馬拼音登記姓名，遭人稱是「要滅中國人的姓、背祖忘宗」！

戰後，中華民國政府於一九四六年一月十二日片面宣布台灣人納入中國國籍，強迫台灣人用漢字記錄姓名，自始即屬非法無效！因為當時台灣是日本殖民地，台灣人屬日本國籍！到一九五二年簽定「台北和約」才不再是；難怪當時英國、美國、荷蘭等國均有表示異議，史蹟斑斑，不容抹滅！

其實，台灣為多族群國家，原住民與平埔族均不是「漢人」，當然沒必要用漢字書寫姓名。許多台灣人的漢姓也是清代各皇帝所賜，同化政策的產物，當然也可以變更。

再說，根據一九九六年公布的《世界語言權宣言》，台灣人的母語有資格成為官方語言來書寫我們的姓名，政府更應該尊重。

還有，羅馬拼音（應該說「羅馬字」才對，不是只有漢字才是字），就是abc，是全世界通行的文字，用來寫姓名容易讓外國人發音，促進溝通。而且，台灣囡仔以後要去全世界各地拚經濟，必須學習當地語言與人博感情，不管是非洲或南洋、即使在露西亞（Russia），羅馬字也是最好的語言學習「工具」，國內的ㄅㄆㄇ根本無能為力！鼓勵大家來學、來使用羅馬字可以提升台灣人學習世界語言的基本能力，也就是提升「國際競爭力」，何樂不為？

這方面，台灣輸中國，因為中國採用漢語拼音，也是羅馬字。一味死守繁體漢字，就如魯迅所說「漢字不滅，中國必亡」。中國本身不是已經放棄了Big-5嗎？

現在，南向政策當夯，東南亞語言也都需要靠羅馬字來學習，是該大力推動羅馬字的時候了！賴清德院長不是主張英語為第二官方語言嗎？

（作者為高雄醫學大學台語文講師，醫生）