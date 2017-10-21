自由廣場》一人潑酸 萬人亂砍

◎ 潘寬

台大潑酸命案發生後，許多網友開始一窩風地貼標籤等行為，雖然案情仍未完全明朗，卻已有許多人將之怪罪給同性戀情殺，許多仇恨盲目的言論充斥批踢踢等網站。異性戀難道沒有情殺案件嗎？我們應該思考的是，究竟教育體系或社會結構出了什麼問題，而非一味汙名或者情緒性發言，這樣並不是在解決問題。

「恐性」是華人社會長久以來的問題，人們荒謬地對性、愛等等抱持著恐懼的心態；從小我們就被灌輸「不要談戀愛」、「談情說愛是害羞見不得人」等等的錯誤觀念，且重要的健康課或是綜合課，也常常因為升學主義至上的關係，而被要考試科目的老師借走，是否因此導致許多人養成了不健康的愛情觀？是否也因此造就了不少恐怖情人？此外，台灣的情緒支持系統，也就是心理師等，是否足夠照顧到所有人的心理健康也是一個有待確認的問題。

事實上，任何年齡、任何職業以及任何性傾向都有可能發生這類事件，絕非歸咎於任何單一面向就能解決問題。因此為防範這樣的情感問題，我們更應該做的事情是去強化每個階段的多元性別、情愛教育，不要讓它們被這些保守恐性觀念或者升學主義所干預或者占用。

一如行政院長賴清德所強調的「愛一個人要尊重對方追求幸福的權利…老師應該要分享這樣理念，避免這樣的事情再發生。」的確，唯有透過教育，讓每個人學會健康地面對各式性、情、愛的問題，才能有效預防情感糾紛產生的悲劇；此外，人們也應試著以更理性、務實的觀點看待各種社會事件與討論因應之道，這樣才是真正在解決問題。

（作者為北醫大畢業生）