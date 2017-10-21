自由廣場》健康管制校園？

◎ 葉明叡

立法院審議「學校衛生法」修正案，有委員提議禁止校園合作社販賣含糖飲料及高油高鹽反式脂肪食物（簡稱為垃圾食物）。衛福部國民健康署也正草擬「國民營養及健康飲食草案」，預備全面禁止攜帶含糖飲料進入校園。這些規定的共同目的，是想透過降低接觸垃圾食物的機會，提升師生健康、預防肥胖和疾病發生。研究早已指出，肥胖與慢性病高度相關，而垃圾食物又是造成肥胖的主因之一，這麼說來，此二法案好像相當符合公衛科學？

實際上，這兩個法案所管制的，只是造成肥胖的諸多機制其中之一，除了個人攝取過多垃圾食物這種「個人生活型態」機制以外，尚有其他因素需考慮。例如，長時間久坐行為，試想，台灣學生整天坐在教室多長時間？課後補習、寫作業等又繼續坐著多少時間？又如，整體社會飲食風尚，崇尚綺麗多樣的手搖杯文化，甚至，被拿來當作觀光特色在行銷的小吃文化，其中又有多少所謂垃圾食物？再如，因為缺乏設施、鄰里友善度、交通壅塞多廢氣等因素，生活環境缺少可自在運動的空間，在僅有可自行掌控的時間中，學生要克服多少阻礙才能去運動？以上列舉意在強調，健康促進還有很多可努力的方向。

然而，此二法案卻執著於對「個人生活型態」加以管制，或美其名曰降低學校這「社會環境」中接觸垃圾食物的機會。不論何者，這種管制邏輯都有內在危害。其一，對公眾健康有危害，過度強調單方面管制，實際上剝奪學生理解、掌握健康之自主性，一旦放學離校，管制又有何用？學生仍不知健康促進之真意。其二，對於民主有危害，此二管制實乃公衛醫療專業憑藉其壟斷知識和專業地位優勢，用科學論述來包裝實際上對於人民生活的恣意管制、規訓。今日可藉健康之名限制校園的垃圾食物、明日可藉健康之名限制什麼呢？

健康促進不若防疫作為，因傳染病有立即擴散性和致死性，故可合理化高密度之國家介入，如限制人民人身自由的隔離措施。健康促進亦不若菸害防制，因二手菸對他人健康有立即危害，故可限制特定時、地禁止吸菸。健康促進之所以名曰「促進」而非健康「管制」，其意在協助、鼓勵人們採取健康的行為，並打造友善健康的支持環境，進而提升公眾的健康狀態。健康促進倡議者應可對自己有更多信心！

（作者為美國Emory University健康政策博士生）