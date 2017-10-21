自由廣場》反毒不能光靠加重刑責

◎ 楊永年

根據日昨一項調查顯示，新興毒品致死，平均不到廿八歲。但法務部的回應是，未來將「加重刑責」；問題在於，如果只是加重刑罰，能夠發揮的反毒功能可能有限。而這背後也是以「緝毒」而非「防毒」或「反毒」為主軸的思維，難以跳脫傳統的思維。特別是，面對新興毒品開發「市場」速度驚人，法令規定與執行似乎難以「迎頭趕上」。再就前述訊息所顯示的問題分析，存在以下兩個嚴重的問題：

第一，校園染毒問題嚴重：由於吸毒致死平均不到廿八歲，這表示很多吸毒者在校園時就染上惡習，或這問題係從校園染毒開始。不久前，黃昆輝教授教育基金會針對校園安全所進行一項民意調查，結果顯示，全國家長最擔心的是毒品入侵校園；這某種程度也凸顯或符合台灣毒品氾濫與入侵校園的嚴重問題。這現象符合「家長」的憂慮，或者，很有可能校園染毒的情形，比想像的還要嚴重。

第二，求助或求救資訊不足：對於知道毒品訊息者，包括吸毒者、吸毒者親友、吸毒者社區（鄰居）、吸毒者師長與同學，也許他們需要進一步求助或求救，卻因不知如何求助或求救，或擔心通報毒品訊息可能造成更嚴重後果，所以喪失了反毒或戒毒的先機。也就是說，如果能設計友善的機制，讓吸毒成癮者有友善的戒治環境，也就是建立求助或求救的管道，讓求助者有正確的管道與資訊，戒毒、防毒或反毒的成效可以強化。

綜言之，我們（政府）可能要重新思考，如何針對前述問題設計多元化的反毒政策；特別是如何從側重防毒或戒毒作為反毒主軸，未來才有希望降低毒品對社會的危害。首先，針對校園染毒，作者認為可以從強化校園反毒防護網著手。而比較有效或可行的作法，或許可鼓勵以學校為單位，向縣市政府或教育部提校園反毒計畫，藉由個案或問題導向的方法，協助學生與家長進行反毒；再由縣市（教育局、社會局、警察局）與教育部（法務部、衛福部）提供必要之資源，才能真正對症下藥，解決或處理校園毒品問題。

而在具體執行面上，初期建構的重點學校（團隊）可以不用太多（一個或三至五個示範學校都行），主要透過重質不重量的校園反毒工作小組，尋找問題、解決問題，同時形成回饋或分享機制，讓重要的訊息可以分享給學生、家長、學校教職員、社區、縣市政府（教育局、衛生局、社會局、警察局）、教育部（與相關部會）等，讓相關單位，可以從問題回饋產生的問題在政策或策略作必要之修正。其次，針對家庭與社區，似乎也可以仿照前述作法，在社區成立反毒防護網。而就社區層次而言，因警察派出所分佈廣，似可邀請轄區警察參加，而這也符合警政署社區警政與社區治安會報政策方向。

綜言之，反毒不能只有加重刑責，而應朝多元處遇政策設計的方向思考。校園與社區可以思考建立反毒（資訊分享）平台，而這需有來自中央與地方政府的支援與協助。

（作者為成功大學政治系暨政治經濟研究所教授）