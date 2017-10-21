自由廣場》球迷傷心總是難免的

◎ 胡志宏

就在中華職棒的季後賽開打前，突然傳出中信兄弟象的幾位主力球員提早放假，確定季後賽不帶林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻等「五虎將」；因為週刊爆料林智勝跟教練團不合，蔣智賢、張正偉因為捲入桃色風暴，而王勝偉跟鄭達鴻則是狀況不好。這些昔日的國家隊棒球英雄，這兩天再受媒體關注報導，但不是因為新的棒球英雄事蹟，而是緋聞、與總教練不合、狀況不佳及傳聞更早的經典賽期間飯店酒趴等。中信兄弟象球團的聲明稿雖未對週刊內容有明確的回應，但卻特別強調「紀律」與「團隊」的重要性。

台灣棒球選手養成過程中，自學生開始大都以「戰績取勝」考量，不管是課業或其他行為表現不佳，不讓主力選手上場，甚至將選手禁賽，都必須承受來自家長、學校巨大的壓力，有多少基層教練抵擋得住呢？學生棒球的養成應回到學生最基本的品格及課業，平常訓練就應重視品格教育的把關，而且要重於課業，重於戰績。

進入職棒舞台是每位球員從小接受訓練的夢想，一個球員能站上球場比賽，背後都付出一般人難以想像的辛苦及努力，表現好的時候會得到許多的讚美與掌聲，而教練、學校、家長也可能會對球員的課業成績或偶爾失序的紀律，給予較多的彈性空間，久而久之，球員自然容易迷失於這樣的光環，以為只要有好的比賽成績就可以，其他都不重要了。學校棒球的養成教育如此，進入社會化及職業化的環境後，面對外面的誘惑，我們不免擔心，球員因此忘了過去一步一腳印的苦練及汗水，棒球和其他事情一樣，沒有不勞而獲的。

進入職棒後，每一支球隊的背後都有一家企業支持，對於支付高薪給球員的企業來說，球團考量的不僅是戰績，球隊及球員的表現更是關係到企業品牌的延伸，對企業的品牌價值有加分的效果，而球員更是企業的品牌代言人，因此對於球員的紀律要求也更高。

沒有紀律的個人及團隊，是無法有長久好表現的；球迷、企業也不會支持球隊，到時更是三輸的結果。棒球要超越勝負，不只是紀律，更是教育的問題。

（作者為中正大學企業管理系博士班生）