自由廣場》中華民國這件衣服

◎ 彭孟濤

十月十日，洪秀柱呼籲，我們應該要向國旗致敬，高喊中華民國，不要躲躲藏藏，又批評民進黨根本是把「中華民國」當成一件衣服來穿，只是要「借殼上市」，而且隨時可以把衣服脫掉。

的確，民進黨在一九九九年「台灣前途決議文」，主張「台灣是中華民國」，和中國互不隸屬。這跟國民黨和統派的「一個中國是包含台灣和大陸在內的中華民國」的立場截然不同。要說民進黨是用中華民國「借殼上市」也沒錯，但它至少符合當前的主流民意。

要說民進黨把「中華民國」當成衣服來穿，而且隨時可以脫掉，國民黨何嘗不是如此？為什麼在十九大前夕，發給中共的賀電不見「中華民國」，只剩「一○六年」？又為什麼從馬英九、朱立倫、洪秀柱到吳敦義時期均是如此？又為什麼這些黨主席，在台灣把「一中各表」講得振振有詞，但見到習近平，就馬上把中華民國自宮？別說在朱習會上附和人家的「兩岸同屬一中」，絕口不提中華民國，就連最愛別國旗徽章的馬主席（總統），到了馬習會的場子，連戴都不敢戴，只因為怕「會有點尷尬」，甚至還呼應對岸的「一中原則」。反而是曾經訪中的民進黨籍縣市長，不論是陳菊，還是賴清德，在中共黨官面前，都把「總統」講得再自然也不過。

由此可見，國民黨只是把「中華民國」穿給台灣人看，但一到中國，就脫得比誰都快。相比之下，最敢向中國人秀出這套衣裳的，從來不是他們，而是被他們指責為不愛「中華民國」的民進黨。

對於台灣人民來說，以「終極統一」為目標的國民黨，一旦向共產黨全面性地去「中華民國」化，台灣就只會是「中華人民共和國」的一部分；相反地，在現階段最捍衛「中華民國」的民進黨，若是在適當時機，啟動「脫殼而出」的工程，台灣便有可能成為名實合一的正常化國家。

（作者為台北市民）