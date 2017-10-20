自由廣場》防止濫訴也應包括檢察官

◎ 吳景欽

司法院與法務部正研擬防濫訴條款，除將處罰的對象擴及於律師外，亦提高罰鍰的金額。只是目前可能濫訴者，也應包括檢察官在內，卻未聽聞主事者有該修法與檢討之處。

依刑事訴訟法第二五一條第一項，雖規定有證據足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴，但到底足不足，實完全繫於檢察官的認定。為避免濫行起訴，根據刑事訴訟法第一六一條第二項，就要求法院於正式審判前，對於起訴案件進行適格與否之審查。只是此制度於二○○三年施行以來，成效不彰，想藉由司法權來抑制檢察權濫用的功能，也就因此落空。

尤其，明明是檢察官負有舉證責任，被告卻常得證明自己無罪，如提出不在場證明等等，法官也常打破客觀聽訟者之角色，而介入證據的調查。凡此種種，既顯示台灣審判程序的畸形發展，也使被告不自證己罪權之保障，形同具文。

而在檢察官具有絕對的訴訟與證據優勢下，被告若有幸獲判無罪，檢方仍可提起上訴，只有在第二審亦判無罪的情況，依刑事妥速審判法第九條第一項，原則上，才不得上訴最高法院。如此對檢察官之優待，卻是對被告的痛苦折磨，也嚴重違反雙重訴追禁止的憲法原則。

更糟的是，被告一旦無罪確定，對於一再濫訴的檢察官，本可依刑法第一二五條第一項第三款，即法定刑一到七年有期徒刑的濫權追訴罪來究責。惟此罪於主觀上僅限於明知，要能證明此等確定故意，實有如登天之難，再加以無可期待檢察體系的自我糾錯下，所謂濫權追訴罪，也僅具有刑法的宣示意義。

也因此，對於受無罪確定的無辜被告，若曾遭羈押，就只能依據刑事補償法，向國家請求補償，雖然依此法第三十四條第二項，補償機關可對公務員求償，卻僅限於有故意或重大過失，這必然會出現請求的障礙。而於被告未曾受羈押時，就僅能依國家賠償法來請求賠償，惟依此法第十三條，於法官、檢察官執行職務致侵害人權之場合，必須此等人員犯職務之罪且經確定者，始符合國賠要件。則在檢察官很難因濫訴而被訴追，更遑論有罪確定下，聲請國賠之途徑就被堵塞，致暴露出檢察權幾乎無以制衡之現況。

（作者為真理大學法律系所副教授）