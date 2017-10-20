自由廣場》台灣的屋頂商機

◎ 劉威良

個人的家庭在德國買房居住近二十年，人到中年以後，開始想退休的年金。德國的太陽雖不大，但是近年來太陽能板成本遽降與突飛猛進的電池儲存技術，已讓一般自購屋的德國人心動，投資自家屋頂裝置太陽能板，用以增加越來越衰敗與薄弱的退休金。

德國為了要在二○二○年達到卅五％綠色能源的使用率，在電能的收購上要求必須優先收購綠電能，並有政府制定的保障價格，讓民眾增加加裝太陽能板的動機。德國近年來電費高漲，買電的價格超過賣電價的兩倍或更多，這讓開始會精算的德國民眾也可以看到自己屋頂的一點商機。

在自家屋頂裝置太陽能板，費用沒有十年前昂貴，各項技術也都趨於成熟，一般家庭住戶花三十二萬左右的台幣，可以有太陽能板與不錯的儲能電池，另外加上一年一萬二千台幣左右的太陽能相關設備保險，就可以有二十年保證的政府收購價，與自家免費使用電的可能。二十年太陽能板及相關設備加上保險金共約五十八萬台幣。

以我家三人的家庭來說，一度電要買是十台幣左右。一年我們用二千四百度的電，一年要花台幣兩萬四千多元的電費。五十八萬的太陽能板裝置與保險費用攤成二十年，一年負擔兩萬九千元。而電費還是有可能再漲！若是三十年連同保險費共六十八萬台幣來平均，一年電費平均是兩萬兩千元。

自家裝太陽能板一年成本幾乎與所繳的電費一樣！德國冬天的日照非常短，夏天很長。因為買電很貴，所以自家用戶為了冬天，大多人會裝大一點的面板可以多產一些電自用，節省花錢買電，這是一般民眾裝太陽能板的考慮。一般來說，在自家裝大一點的太陽能板，夏天可以賣出七十％的電，在冬天日照短之故，就相反地幾乎全部要買電。因此，在夏天的收購價保證也是穩定收入。不過平均來說，即使自家裝大片優質儲能的太陽能板，並有優質的儲能電池，因為德國冬天日照短，一般來說，一年還是大約有二十％的電必須是要購買的。

即使是這樣，現今銀行利息幾乎等於零的狀態，會長久計畫的德國人，房子大多是會持久使用超過六十年，投資自用屋的用電，裝太陽能板節省電費，將是即使不能開源但也絕對可以節流一個不錯的選項。台灣全年日照時間平均，如果政府可以大力鼓勵民眾屋頂加裝太陽能板，也會是推動綠能的很大助力。

（作者著有《借鏡德國》）