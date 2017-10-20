自由廣場》別以「母愛」壓迫女性

◎ 陳書芳

台灣女人連線年初進行了「二○一七生育議題問卷調查」，其中的「母嬰同室」這兩日引起討論。過程中看到許多媽媽的血淚經驗，更加證實了親子同室政策有檢討改進之必要。

七十％以上的女性認為產後於醫療院所中，「母嬰同室」的時間應該由產婦自己決定，顯示女性想要決定自己與新生兒的共處時間，而不是被硬性規定。

然而，政府為提倡母乳哺育，推動母嬰親善醫療院所的認證。這看似成功、溫馨的政策，實際操作上卻出現醫療院所為求良好認證成績，以幾近強迫的方式要求母親配合的現象。不少產婦都抱怨，醫院強推親子同室，讓甫生產完的媽媽根本無法休息。忽視母親的需求與自主性，對母親並不親善。更營造出不哺餵母乳就不是好媽媽的氛圍，帶給母親巨大身心壓力。

同時，在衛教訊息中，鮮少哺餵母乳之外的選擇、說明與輔導，讓有哺餵困難或選擇不哺餵母乳的母親僅能自己摸索。例如，在目前的孕婦健康手冊中，哺餵資訊僅有母乳親餵，更以「最貼心的哺育方式」敘述。但，哺餵嬰兒不只母乳一種方式，提供的資訊不應偏重，更不應帶有價值判斷。

近年來，多有研究指出促進哺餵母乳帶給女性壓力與焦慮，國際間針對母乳哺育議題亦有諸多反省與修正，主要方向為：友善母親照護，尊重哺育方式是女性自主的選擇。政府應給予母親及大眾充分且正確的嬰兒哺育資訊，以利選擇。並以「支持」母乳哺育，代替「促進」母乳哺育。

討論這個議題，並非否認母乳的益處，更不是反對親子同室。而是呼籲政府重視執行過程中對母親選擇的尊重，給予母親專業支援，而不是將媽媽當作追求數據達標的工具。更要提倡支持女性哺育選擇的態度，避免形塑「母乳哺育」為尊、「母乳等於母愛」此等價值觀，以「母愛」二字壓迫女性。

（作者為台灣女人連線副秘書長）