自由廣場》同屬一中？ 中國殖民地？

◎ 陳茂雄

中國在十八日舉行十九大，出生於台灣高雄的中共十九大代表盧麗安受到關注。在北京人民大會堂受訪時表示，她以身為台灣女兒為榮，以身為中國人為傲，不要再糾結於過時的、對立的意識形態。她並以河洛話說：「愛台灣當然也可以愛大陸。」

在第二次世界大戰期間，日本與中國是敵對國，當時有中國人為了私人的利益與日本勾結在一起，中國稱這些人為「漢奸」。今日台灣與中國是敵對的，雖然國防武力的戰爭暫停，可是在國際社會與經濟方面，中國攻擊台灣的動作從未停過，雙方等於處在交戰狀態，依中國人的標準，台灣人為了私人利益而依附中國者當然就是「台奸」。

中國要併吞台灣的基本政策從未改變，雙方的處境就像沒有武裝的良民對上火力強大的強盜一樣，「良民」會譴責「強盜」傷天害理，只是「強盜」也可以找出一百個理由說明其打劫的正當性，在這種環境下，若是良民的子女在強盜窩獲得好處，可以表示「以身為『良民』女兒為榮，以身為『強盜』為傲」嗎？

若是台灣與中國屬分裂中的一個國家，盧麗安的主張就不算錯，因為雙方都是自己的國家，在「勸和不勸離」的精神下，對雙方都表示友善是正常的，問題是台灣與中國之間並不是一個國家。獨派人士提出很多法理證明，台灣與中國之間乃一邊一國。事實上，要不要併成一個國家還有比法理重要的情感問題，若是有好的情感，兩個國家照樣可以併成一個國家。

台灣所以不能與中國合併成一個國家，最重要的理由是中國人從來就沒有將台灣人當作自己的同胞。終戰後中國國民黨政權佔領台灣，對台灣人說大家都是中國人，事實上從未將台灣人當作同胞，當時的政權有兩大特色：第一，台灣人與中國人完全不平等；第二，中國國民黨政權積極消滅台灣文化。顯然的，在中國政權的眼光中，台灣是殖民地，不是中國的版圖。

台灣政治民主化之後，中國人不願意與台灣人平等參政，由「反共」的立場變成「親共」，與昔日他們所稱的「共匪」結盟對付台灣人，顯然的，兩地的中國人都想殖民統治台灣，兩岸之間當然不是分裂中的「一個中國」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）