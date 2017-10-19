社論》由「坐而言」到「起而行」

賴清德在地方首長任內就表現出實幹的作風與績效，如今更在初任閣揆後就展開積極作為，印證了他是小英政府由「坐而言」到「起而行」階段，推動行政改革與提振經濟的不二人選。圖為賴清德日前視察澎湖，親自示範騎乘電動機車，宣布打造澎湖成為「國際、智慧、綠能、觀光島」。（記者劉禹慶攝）

以拚經濟為重要施政目標的閣揆賴清德上任後，立即展現高度執行力，上週末特別召開跨部會會議，討論解決工商界有關五缺議題，作成工業區閒置土地強制拍賣、解決漏水，以及積極推動綠能產業的決議，針對缺地、缺水與替代能源發展提出具體對策；同時，國內企業投資與整併風再起，半導體大廠台積電、華邦電相繼宣布數千億元的重大投資，而面臨激烈挑戰的太陽能廠也出現新日光、昱晶、昇陽科三合一的整併動作，為產業生存發展尋找出路。

這陣子政府似有脫胎換骨、動起來的感覺，而產業界也再現積極投資的信心，如此樂觀的氛圍明顯反映在民調上，賴院長持續維持高民調支持率，並拉抬一路慘跌的小英總統回到了上升趨勢。事實上，小英民調低迷係非戰之罪，民進黨固然以完全執政的態勢完成二度政黨輪替，但接手的經濟情勢並不樂觀，民間超額儲蓄不斷創高，但投資低迷，消費也未成長，諸多重要產業更處於必須有效轉型以因應市場慘烈競爭的艱困期，因此經濟成長率乃以勉強維持正成長的卑微期待為目標。故而，小英民調初期開高，反映的是民眾對新政府提出的經濟與產業政策之高度期待，但迅即走低則源自小英的改革方案一直未能看到具體的實踐，似乎只是空中樓閣，民眾失望之餘，乃將怨懟與不滿強烈反映在民調上。

其實，解決台灣經濟下滑，有兩大策略︰一是產業轉型與創新，亦即由原有的微利代工型產業蛻變為物聯網、人工智慧、自動化等，賦予製造業新的科技內涵，增強競爭力，並改善民眾的生活；二是解決薪資倒退與提升所得，產業的製造必須由外包回流，創造就業機會，方可實質提升民眾的待遇，矯正ＧＤＰ因三角貿易而虛胖的假象。而製造的在地化，又必須立基於企業的轉型創新，擺脫低勞動成本的制約，創造高附加價值，才能真正吸引製造業回流。由此分析可知，台灣經濟低迷的本質與兩岸經貿政策有關，只有降低台灣對中國的依賴，經貿發展多元化，才可徹底解開經濟死結，浴火重生。

而小英的經濟策略，重點在發展根植本土的「五加二」產業，吸引企業在台投資，方向正確，問題是政府的執行力欠佳，令民眾與企業逐漸失去信心。不可諱言，前內閣主要由學者、舊官僚組成，外界甚至有老藍男之譏。彼等的行事風格，乃一派書生習氣，慢條斯理，優哉游哉，按表操課，說得多而做得少；而企業競爭，效率乃是決戰關鍵，瞬息之差即失去先機，落居下風，淪為市場失敗者。因此政府執行力低，亦是經濟衰敗之元凶。而振興經濟大計琳瑯滿目，但與實踐之間缺乏連結，於是變成空談，引發民眾的質疑與批判。舉其犖犖大者，企業投資缺地的癥結不在土地不夠，而是工業區土地淪為投機炒作的標的，因而只要制定法規，杜絕炒作之風，釋出閒置土地，企業缺地問題便可迎刃而解。另外，非核家園時間表逐漸逼近，但替代能源之建置進度卻遙遙落後，看在民眾眼中，如何相信一旦進入非核家園，台灣能免於缺電的危機？

總之，檢驗一年半的執政績效，可以清楚看出，小英政府最不缺乏的是羽扇綸巾、談玄論理、凌波微步的大官員，而是需要貼近民間與企業，具有堅毅魄力，能夠接地氣，劍及履及、腳踏實地的執行者。而賴清德在地方首長任內就表現出實幹的作風與績效，如今更在初任閣揆後就展開積極作為，印證了他是小英政府由「坐而言」到「起而行」階段，推動行政改革與提振經濟的不二人選。