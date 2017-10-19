自由廣場》「親子同室」哪裡錯了？

◎ 李敏駿

本週二有一則新聞，批評國民健康署推動母嬰親善照護的一項措施「親子同室」（又稱母嬰同室）是錯的。新聞中說七十五％的育齡女性反對親子同室，只有二十五％贊成。台灣女人連線理事長更指說，醫院因應國民健康署政策強推親子同室，讓母親產後無法休息。

事實上，母嬰親善醫院認證只要陰道自然生產十％和剖腹產五％的母親願意做親子同室，該醫院就能夠在此項認證條文得滿分。醫院認證時，訪查的委員訪問產後住院的母親，只要她們說醫院醫護人員曾經介紹過這樣的措施，但她們並不想做親子同室，這樣也不會扣分。和國際愛嬰醫院要求八十％的產婦要做親子同室的標準比起來，台灣的國民健康署哪裡強推政策了？

國際愛嬰醫院從一九九一年開始推動母乳哺育，目前全球有一五二個國家都持續推動相關母嬰照護措施，其中亦包含了親子同室。親子同室的好處很多，可以促進親子親密互動，可以早一些讓嬰兒與家人熟悉，可以儘早依嬰兒需求哺育，可以讓母乳哺餵較容易成功……如果說這些都不重要，為什麼有那麼多國家要配合推動呢？

當然，產後母親的疲憊需要給予適當的休息與照護，這是需要醫護人員和母嬰全家人一起來給予支持與呵護的。一味將產後疲憊完全歸咎於親子同室，難免太過偏頗！（作者為台中慈濟醫院小兒科主任）