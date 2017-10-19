自由廣場》31歲國家領導人 庫爾茨勝選主因

安全秩序〉公平正義

◎ 廖林麗玲

德語系國家奧地利，十月十五日舉行國會大選。奧地利人民黨拿下三十一％選票，成為第一大黨 ，三十一歲的黨魁庫爾茨將成為奧地利，也是全球最年輕的國家領導人。一九八六年出生的他，相對應的台灣年輕人，是屬於教改的第一代 。他們都是深受網路影響的一代。他強調自己不是含著金湯匙長大。選出全球最年輕的領導人，奧地利人民想要改變什麼？

第一，選民要安全和秩序，現階段勝過公平正義：這次大選主要焦點都擺在難民和移民政策。庫爾茨屬於中間偏右，他主張推動嚴格的難民政策，甚至要關閉難民到歐洲的通道。雖和排外的極右派不盡相同，但許多部份也很類似。二○一五年奧地利接收八萬多難民，二○一六年四萬多，讓奧地利社會感到相當不安。在這種氛圍下，選民對安全秩序的需求和青睞，多過主張公平正義的政黨。

第二，要經濟動起來：奧地利人口八七○萬，大約是台北市的三倍多。地處中歐，具有重要的橋樑位置。經濟不算差、但很悶，人均所得四萬四千美元，是相當富有的國家。以二○一六年來說，經濟成長一．五％，失業率六％；常常被批評的面向則包括產能過低、缺乏創新、對商業行為規範太多、一堆沒有意義的商業補助。這些也都是選民想要庫爾茨上台後全力改變的。

第三，想要改變舊有官僚：奧地利人民厭倦過去十年，由中間偏左社民黨和中間偏右人民黨組成的大聯合政府。長期執政下，被批評守舊、官僚、小圈圈政治、工商界變成太上皇等。一些人或許不見得完全同意庫爾茨的難民和移民政策主張，但仍選擇給年輕人做看看，希望改變經年沉痾。

但危險的是，曾擔任移民整合部次長的庫爾茨，對移民政策的說法，被檢驗出前後不一致。從過去包容到如今非常保守，也招致很多批評。他以採取強硬的難民和移民政策，讓他在選舉中獲勝，戰略顯然奏效。只是找代罪羔羊不難，是否真有能力執政處理內政問題，才是檢驗他是投機份子、還是真正有能力「男神」的開端。

（作者為德國法學碩士，曾任駐德記者）