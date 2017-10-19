自由廣場》從首爾捷運年虧百億談老人免費

◎ 劉振乾

根據十月十七日的媒體報導，台北市政府要在十月二十九日起，原有敬老卡每月有四八○元點數，將能搭捷運，台北市有四十六萬老人受惠，個人雖屬受惠族之一，對此期期以為不可，認為要緊急煞車，從長計議才不會造成台北捷運赤字黑洞。

二○一七年九月二十三日產經新聞報導，由於韓國捷運老人免費，首爾捷運一年虧損約相當於新台幣一百二十億元，其中九十％來自六十五歲以上老人免費。各大城市的老人乘車率以光州的三十二％為最高，依序為釜山的二十七％、大邱的二十五％，首爾則為十五％而已。各大都市的捷運赤字連連。

首爾近郊的北漢山市郊遊勝地，最近市營的輕電軌通車，免費搭車的人高達三十五％，老人免費促成「不遊白不遊」的熱潮，讓首爾市政府頭痛。

面對赤字對策，將優待年齡提升到七十歲的呼聲日益高漲。也有人主張僅限白天乘客較少時段才能享受免費優待。

韓國老人如此勤於外出享受免費優待，但是韓國人民的平均壽命未見提升，而造成單是首爾一年高達百億元以上赤字，顯見其中拿捏，頗有討論空間。

總之，善門難開，由於免費優待，四十六萬老人殺向捷運，用盡每月四八○元的優待，台北捷運公司將無法招架。殷鑑不遠，建議如想讓老人有福利，又要台北捷運支撐得住，可考慮將現行打四折的制度改為打三折，又可鼓勵老人出遊，也可減輕台北捷運的負擔。（作者為台電工程師退休，台北市民）