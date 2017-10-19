自由廣場》看香港就知習近平講屁話

◎ 張博洋

中共十九大開幕，習近平於致詞時，除了老調重彈的九二共識、一中原則，也向台灣喊話，將秉持「兩岸一家親」理念，尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式。這番言論，我想正在蒙受與中國一家親之苦的香港人民想必不陌生。

一九九七年香港「回歸」中國，中共當局承諾一國兩制下「馬照跑舞照跳」五十年不變，然而至今不過二十年，《紐約時報》今年六月三十日一篇特稿標題：《從模範城市變成警世故事》(https://cn.nytimes.com/china/20170630/hong-kong-china-handover/zh-hant/)，說明了一切！而政治人權方面，香港先後數十萬人上街爭普選的雨傘運動、中國公安在港非法擄人的銅鑼灣書店事件，後續更有如香港版「美麗島大審」般的報復性司法迫害，逮捕並定罪許多二○一六年雨傘運動的香港青年。「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式」？笨蛋才信！

習近平又提到，將「牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對香港全面管治權」，去年底香港立法會的宣誓風波中，梁頌恆、游蕙禎兩位「青年新政」議員，在中共介入解釋基本法後，遭到高等法院判決撤銷議員資格，足見習近平這番話背後的把握及手段，也證明「一國兩制」早已經破產！

至此幾可確認，香港早已在中共這幾年的滲透佈建中變了天！號稱「港人治港」的基本法，只是中共用來合理統治香港的藉口，昔日一國兩制的香港已不存在了！

前有香港為例，習近平今日一番「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式」無異是鬼話！台灣人民務必以香港所遭受的苦難為戒，了解一國兩制破滅的香港變局，並適時的給予幫助，建立港台獨立意志的連結。

中國用在香港的手段，同樣的也會用在台灣！不同於沒有普選的香港，台灣的民主將會是我們與獨裁中共對抗的有力防線，我們要有效透過清除中國在台滲透的「白蟻」，防止中共蛀蝕掉台灣社會歷經數十年栽灌出的民主大樹。

（作者為二十五歲管線設計工程師，基進黨高雄黨部召集人）