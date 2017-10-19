◎ 范姜提昂

聽到習近平在十九大碎唸「兩岸命運共同體」，就想起曾在上海背誦「習訓詞」的柯文哲非拋棄不可！

拋棄柯文哲，綠營擔心首都因此淪陷。或許！但禍兮福所倚，福兮禍所伏。政黨輪替以來的民調趨勢值得警惕：非民進黨執政，趨獨民意高漲；民進黨執政，趨獨民意反下滑。

原因各有解讀，但「奧砍剃刀定律」：最簡單的答案就是最正確的答案，民進黨得意的時候，台獨看似坦途乍現，卻也鬆懈了台獨運動的坎坷迫切感，部分國民會有試探統派路線，也不怕主權旁落的錯覺。

因此，拋棄柯文哲若真導致首都淪陷，對台獨運動反而會產生「懸梁刺骨」效應（古代讀書人把長髮懸綁在屋樑上，或用錐子刺腿，以防瞌睡）；何況先進國家，首都由在野黨執政，常有，且無礙中央持續執政，譬如東京都知事。

更重要的深層理由：柴契爾夫人的傳記電影《鐵娘子》有一段對白，雖不確定是否有所本，但即便純屬編劇創意，因頗能透視歷史，很值得深思。柴契爾夫人說：英國和歐洲是由「歷史」塑造而成；而美國，則由開國先賢的「哲學」塑造而成。換句話說，英國只要順著歷史軌跡走，便可穩定發展；美國則從無到有，是追尋歐洲啟蒙運動之哲學或理想而建國，包括天賦人權、自由民主、三權分立等。

台獨正是當年美獨的翻版！台灣沒有自由民主的歷史文化傳統，從黨外時期以來，台獨理想之進展都繫於指標性人物的「燈塔」效應，以及人格形象所帶動的「風起雲湧」效果，就像「美國國父們」那樣；包括獨立宣言起草人傑佛遜、喬治華盛頓，以及催生人類第一部成文憲法的麥迪遜及漢密爾頓。

柯文哲上任以來，過度的啟動重症醫師只負責幫病人「保命」的職業特質，竟以小說「官場現形記」名言：「見人說人話，見鬼說鬼話」只求自保的惡劣本領為榮；以毫無真心，夾持兩端，從中獲利，而且「小奸小壞又何妨」的超噁形象呈現在媒體，還洋洋自得！這樣的人對台獨大道而言，何來「燈塔」效應？何來「風起雲湧」效果？請看準時機劃清界線。

（作者為資深電子媒體工作者）