自由廣場》水下文化遺產vs.金門博弈公投

◎ 吳培福

金門將於廿八日舉辦博弈公投，正反雙方聚焦於能否促進地方經濟與就業；爭論利弊之際，不妨重新檢視並善用在地資源，而水下文化遺產經濟或為推動金門未來發展新亮點。

如何妥善保存、保護及管理水下文化遺產（underwater cultural heritage, UCH），防止商業開發、盜撈等人為及自然威脅，已是國際間主要課題。聯合國教科文組織於二○○一年通過「水下文化遺產保護公約」，知名國際案例如瑞典巴薩號（The Vasa，https://www.vasamuseet.se/zh）等已顯示可有效帶動地方經濟、知名度及永續發展；我國於二○一五年公布施行「水下文化資產保存法」，除正式宣告神秘的水下寶藏乃人類文化遺產，也寓有發展具地方特色水下文化遺產經濟的政策目標。

筆者於金門服務時，除領略到豐富冷戰遺跡，亦發現可觀的在地UCH尚未為政府及世人所認知，如「軌條砦」（反登陸樁）、田浦岸際「嚴禁田浦海邊周圍開打石塊碑」、山西水庫水下碉堡，甚至周邊海域或不乏埋藏「全部或一部且週期性或連續性位於水下，具有歷史、文化、考古、藝術或科學等價值，並與人類生活有關」的船舶、航空器及其他載具、場址、結構物、建築物、器物、人類遺骸等，未來經完善政策規劃及配套作為後，必成地方永續發展優勢。

基於前述法律及潛力基礎，有關機關或可依法於個案將UCH發掘出水或現地保存後，規劃海陸觀光套餐，讓金門陸域冷戰、人文及自然景點（例如推動中的軍艦博物館）向水下延伸，與海上或水下墓園、UCH保護區或水下博物館等形式連結為帶狀景觀，並開放無水或潛水觀光。

金門曾為兩岸冷戰前線，周邊海域若埋藏其所遺留UCH，或起源於他國或起源國不明的UCH，未來辦理調查、研究、發掘或保存而推動兩岸或國際合作時，在縣府、內政（金門國家公園）、外交、國防（金防部）、陸委會、文化（文資局）、海委會等有關部會協調合作下，金門或將成為兩岸或國際「藍色文化遺產」事務合作新亮點。

博弈公投激情外，UCH或可望帶領人們潛入歷史，重新發掘金門兼具冷戰、人文及自然博物館的新前線風貌。

（作者為國立中山大學中國與亞太區域研究所博士候選人，曾參與「水下文化資產保存法」等相關法令之研究起草）