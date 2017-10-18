自由廣場》《林保華專欄》習大神可以撐多久？

國際共產主義運動的聖歌《國際歌》有一段是：「從來就沒有什麼救世主，也不靠神仙皇帝，要創造人類的幸福，全靠我們自己。」可笑的是，迄今為止的共產國家，他們的領導人個個是神仙皇帝。而這些國家又以東方國家的小農社會為主，即使蘇俄，也是接近東方社會的國家，西方已經工業革命，那裡卻還遺留農奴制度，從而成為產生共產神仙的溫床。

中國的神毛死後，對他的清算被鄧小平阻擋半途而廢，乃因鄧小平也有類神的架子，禍害遺留下來，愚民們把已經下壇的神毛再度供上。因此四十年後，中國又出了一個習大神，其行為模式酷似神毛。今天中共十九大開幕，習近平正式登上神壇。

在全國大小馬屁王奉承之下，加在習近平頭上的神冠已經超出前任，因為把對毛澤東、鄧小平、江澤民的桂冠綜合起來成為習近平的神冠，所以既有「偉大統帥」，又有「習近平思想」，還有「總設計師」與「核心」等等大雜燴。雖然如此，我們還得佩服習近平，他只用五年就一統全黨，毛澤東從遵義會議得到軍權到中共七大確立毛思想，還花了十年，後來幾經波折，再過二十年發動文革，才成為神仙皇帝，而習近平只花五年，而且手段更簡單，就是依靠他的中紀委東廠。據說這種手段導致胡錦濤指定的隔代接班人胡春華因恐懼而拒絕進入政治局常委，以利習家軍安排自己的大小神灶。

問題是習近平匆促建立起來的神壇可以撐多久？他重用的人馬，不是浙江、福建的舊部屬，就是馬屁大王李鴻忠、陳全國之流。這些人清廉？這些人有能力？他的刀把子則是老朋友、舊同事的王岐山、栗戰書，這樣靠恐怖手段與跳躍升官建立起來的統治機器，能維持多久？

當然，這種神壇的建立，是因為這個國家有它滋生的土壤，那就是幾千年中華文化傳承下來的小農意識形態構成的偶像崇拜與奴化教育，從而形成封建倫理的超穩定結構。習近平能夠快速煉成神仙，是不是也說明現代中國人素質的沉淪，比當年局部性的拳匪還不如？要根除必須移植西方的普世價值。

蘇共十九大是史達林最後參加的代表大會，然後他就死了。二十大開展了對史達林個人崇拜的總清算，至今難以翻轉。兔死狐悲，神毛指蘇共是修正主義，為自己造神留下後路，所以中國至今還是「神州」。且看中共十九大後習大神會是什麼光景？這將進一步檢視中國人的素質。

台灣應從中國人這種偶像崇拜中吸取什麼教訓？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）