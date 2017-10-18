自由廣場》「友達333」優惠日客 劃錯重點

◎ 邱炳進

上個月，我到日本自助旅行十三天，與日人接觸的機會不少，例如有天參觀新潟縣越後湯澤的「雪國紀念館」，請一位年輕的爸爸替我們拍照，他一知道我們來自台灣，便馬上伸手與我握手。我問他來過台灣嗎？他說沒來過。在輕井澤時，向一位女性問路而聊起來，她說不久前才到過台灣，與她在美國留學時的台灣同學敘舊，喜愛台灣之情溢於言表。

照理說，日本人對台灣人頗有好感，且台灣距離日本如此近，但為何日本人來台的觀光人數，沒法像台灣人赴日人數爆發性的成長，還出現連兩個月衰退呢？我認為，除了機票不易拿到更好的價格外，更大的原因恐在我們對日人的宣傳、促銷不到位。台灣的美好，值得日人來台分享的好山、好水、好人文，並沒有被有效的推展出去。反觀日本的觀光業者，中央、地方政府一波又一波的向台灣促銷，每年到台灣國際旅展的攤位都達一、二百家之多；台灣的地方政府、觀光業者，有像日本人如此積極的推展觀光嗎？

新聞報導觀光局欲實施「友達333」優惠專案，只要三人以上停留三夜，觀光局將補助每人三千日圓，此項促銷方案效果令人存疑。區區一人補助不到台幣千元，誘因會大嗎？長久之計，觀光局與旅遊業者應該有計畫、有方法，持續地向日本有效傳播台灣的觀光資源，只要日本人認識台灣、了解台灣的觀光寶藏，必能吸引更多的日本人到台觀光。

（作者從事教職，台北市民）