自由廣場》陸戰隊少校痛心談募兵

◎ 方屏生

台灣政黨輪替三次，最顯著的特徵除了藍綠惡鬥加劇，就是為了討好選民，假民意之手，制定操作型的政策。其中影響國安最為嚴重的，就是將徵兵制改為募兵制。

蔡英文總統上台後，首要工作針對軍公教的年金改革，理由是「不改會破產」，所以是從撙節支出下手。現在募兵成效不彰，國防部又從薪資與福利雙管齊下，一再加碼。如此一來，把保國衛民的神聖工作，變成了金錢遊戲，國軍也搞成了傭兵。傭兵其實不打緊，因為還有戰鬥技能與火力，怕的是傭兵變成了「庸兵」，宛如弱雞。

關於這一點，沒有打仗看不出來，因為都是「紙上談兵」。只不過，二○一六年七月，海軍雄風三型反艦飛彈誤射，打死漁民，以及二○一六年八月，陸軍戰車翻覆墜溪，釀成四死的慘案，似乎對「庸兵」擺出了一個起手式，因為調查結果都是朝向人為因素，也就是軍紀與訓練不足。仔細分析，絕對和兵役制度與兵源有顯著相關。

此外，最為關鍵的一點，當一○七年不再徵集義務役役男入營服役之後，社會階層之兩極化會來到高峰，因為「好男不當兵，好鐵不打釘」的「民粹」會昇華。換句話說，服役與否，演變成赤裸裸的貧富之戰，衍生的問題很複雜。最可能產生的影響是萬一兩岸發生戰爭，台灣將沒有足夠的後備軍人可以投入戰場，因為「他們」當時沒有接受完整的軍事訓練，也沒有相對募兵戰士服役時的薪資與福利，所以心態上會不平衡，造成能躲就躲，能逃就逃。反正砲聲隆隆、兵荒馬亂，老子也不能老子。

有學者專家及官員推崇美國的募兵制，視其為全球最佳典範。但台灣推行募兵制，是畫虎不成反類犬。理由一，美國沒有天敵，但台灣有，而且近在咫尺。第二，美國的軍人除了保衛國土，最大的功能竟然是配合國家戰略，駐防海外以及參與國際戰事。就某個層面來說，簡直是傭兵。而台灣，除了面對鄰近的中國，北方和南邊隨時都有漁民被逮、被宰的情形。光靠外交與政治，只是供桌上多了幾盤冷豬肉與四果。

已有多任國防部長透露，台海戰爭頂多撐個一週到三十天左右，而政府高層則表示，會窮盡一切努力，維持兩岸和平與避免戰爭。把這兩項因素相乘再開根號，可以得到推這個募兵制就是在選票的基礎上，和中國大陸對賭，而美國就是中介變數。像這種炒短線、不規不矩的政府或政客，實在令人搖頭與無奈。

蔡政府已經把年金改革處理到了一個階段，對於和國防、政經有高度攸關性的兵役制度，應該要打鐵趁熱，果斷、迅速處理，全面恢復徵兵。再拖下去，失了天時，就沒了人和，反對的聲浪就真的無法擋，無論是任何輪替的政黨都一樣。

（作者為海軍陸戰隊少校退伍，台中市民）