自由廣場》兒少減胖 先完善人行道

◎ 林建志

國外醫學期刊指出台灣學童青少年BMI平均值高於全球，五至十九歲人口肥胖比例超過日韓等亞洲鄰國。學者提到台灣校園內外含糖飲料跟高熱量零食誘因，及體育課程時間少於日韓新加坡及澳洲。筆者當過國小及補習班教師，旅居海外時周遊各國又超愛走路，根據自身經驗，要提另一被忽略因素：人行道！

筆者讀國中小時是跟同學們走路上下學居多，之後若去補習班也是走路或騎單車，這路程一天來回四次往往就約一小時，等於多了額外運動。

住台北時有較多人行道，但回台南時就要跟汽機車一起搶道了！當年雖然一樣人行道缺乏，但起碼汽機車少現在很多，除了走路被撞比例較低外，當時家長們也較少擔心子女路上會遇到色狼或綁架者。

等到筆者當了教師，為省時或怕遇上歹徒，往往不到十分鐘走路到校的距離，家長們也要接送學童。去補習班時再重複同樣接送過程，這等於剝奪了數百萬台灣學童們每日可走路運動的機會。

而人行道缺乏、汽機車對行人的不友善，又逆向助長家長們更依賴汽機車接送學童。等到了十八歲，大家自然就直接學騎機車開車，更沒走路習慣了。

以筆者自己在台南周遭為例，離家不到五十公尺的距離也習慣騎機車代步，既然沒人行道可走，與其讓汽機車從身旁呼嘯而過，不如自己就當汽機車駕駛。

網路上近年外國背包客來台或自由行的自拍影片，肯定台灣美食人情味外，卻也大多提到台灣缺人行道及道路設計對行人的不友善。

人行道，這樣一個全球城市視為基本設施的缺乏，卻讓台灣人肥胖風險跟空氣污染增加、都市景觀雜亂跟讓國外旅客抱怨！

想幫台灣從學童開始減肥，及讓更多外國觀光客造訪台灣，賴揆政府應更重視全國人行道的普及率吧！

（作者業翻譯、美語教師，台南市民）