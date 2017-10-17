自由廣場》面對警察教育的真相

敬覆馬心韻副教授「關於警察養成教育」一文

◎ 台灣警察工作權益推動協會

有關馬心韻副教授十月十四日「關於警察養成教育」一文指本會「誤解警察養成教育」，這樣的樣板回應，其實正凸顯了現行警察教育的弊病。

警察教育的盲點：我國警察教育體系常自認是「獨一無二的」─所以「外人」，甚至「不專業的學生」不應置喙。這導致外界無法檢視教育現況、學生對內也無從反映。而官警兩校對於各種執法問題，從不敢正面批判；對於內部教職員的良莠，也沒有淘汰制度，確保教學的品質。與美國警察學術林立競爭，有深而廣研究的情況，相去甚遠。

警察內部學術封閉、教材老舊，在近兩年就被爆出課本有問題；又見二○一五年警專預備教育霸凌爭議，警校長年陋習；再談校內學科擠壓術科，不先刪減「毫無意義」的軍事動作訓練等，反先從技擊（柔道、跆拳）、術科壓縮，這是正常的警察教育政策？不意外的，在馬副教授的文章中，這些都看不見。

教學現場的實況：本會今年警專生就職說明會，在用槍議題講談中，多有畢業生表示「以前對用槍沒有這麼詳細的解釋」，甚至不知道「對空鳴槍的危險性」。到底「讓學生能更深入了解用槍時機判斷」，深入到哪裡去了？而職場上，日趨多樣複雜的常年訓練，每人每月八小時其實不夠，還會被勤業務擠壓，這樣的過勞下，上課怎麼有用？

當前，警校會以「精神教育」的名義，以規範不明確的權限進行學生生活管理，甚至體罰或羞辱，這是要檢討的。如果「警察教育」是「培育執法者」的教育，那威權時代遺留的「精神教育」，就應該被「轉型正義」；另在學生權益，也當成立學生自治會、學生法庭，去培養學生的「學權意識」與「公民意識」。

「警察教育訓練委員會」的推動：於此，警工會於今年在司法國是會議，推動成立「警察教育訓練委員會」，由學員生代表及人權、體能訓練等專家規劃、監督課程與訓練，以改革警察教育。

只有當警察教育去正視人權素養、法治觀念的完備；廣納外部監督意見，持續自我鞭策，不要只會自我感覺良好，本會認為，這才是務實的警察教育之道。