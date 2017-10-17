自由廣場》女武神配紅火椅怎樣？

◎ 陳殿冠

《女武神》中場休息，我與友人坐在塑膠椅上，開心的吃著熱牛肉燴飯，順便聊戲交誼，這時有人拿著相機拚命往我們拍照，回家後，我就看到網路新聞，有媒體批評美麗的台中歌劇院醜陋的紅色塑膠椅與食場安排(https://udn.com/news/story/7338/2759070)。

在世界上所有歌劇中，公認以華格納的《尼貝龍根的指環》，最為宏大，需要四晚才能演完。由於這是一齣描寫人性貪婪的作品，對白非常直率，又搭配了意有所指的情境音樂（音樂術語叫做「主導動機」），常常讓坐在台下的觀眾，直覺就是在講自己的貪婪之處，真實人性帶來深沉的反省與感動，因此，觀眾也就流連忘返，看戲一百多年來樂此不疲。

華格納的歌劇尺寸都特別大（所謂一晚演出約五小時），台灣由於國情不同，從來沒人敢於嘗試，直到日昨在台中國家歌劇院演出《尼貝龍根的指環》之第二集《女武神》，才算是踏出了第一步。

在德國自家的拜魯特歌劇院，按華格納原始設計，五小時一路到底不休息，不吃不喝不尿尿，讓你體會一下什麼是人性的黑暗面。來到美國紐約大都會歌劇院，或義大利米蘭拉斯卡拉歌劇院，則會回歸歌劇院交誼的本質，中場休息很長，讓你吃個三明治加調酒，沒什麼椅子，政商名流會在此時站著吃喝博感情。來到東京的歌劇院，就更有情趣了，大廳裡臨時搭建了各式熱騰騰的料理攤位，筷子文化必有桌椅，一下班就趕來這裡看戲、坐下用餐兼交誼。

日昨的台中歌劇院，主辦單位準備了熱食兼塑膠椅，在「吃飯皇帝大─要吃熱的、要坐著吃飯」的台灣國情下，適度的解決食的問題，對於推動與世界接軌的歌劇文化，算是一個貼心的作為。塑膠椅收放輕便，即使是身著窄裙制服的職員小姐幾個就可以迅速布置與清空，你若要豪華好看的，那就牽涉到多請員工或改裝歌劇院格局的大事，要考慮後續冗員與蚊子設施的長久問題。

目前全世界的歌劇院都面臨經費拮据的窘境，但各國民眾總是不遺餘力的支持與愛護，台中國家歌劇院剛剛落成，一出手就是重量級的華格納歌劇，而且演出非常成功，充分展現了台灣的國力，值得國人多多相挺。（作者為台中愛樂歌劇團藝術總監）