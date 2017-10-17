自由廣場》張亞中們的「偽政權」

◎ 陳安

李翔宙揮淚辭官，藍軍不但極盡奚落羞辱，還企圖對他人格摧毀追殺，代表人物就是台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中，他在〈宋楚瑜們與李翔宙們〉的文章中說宋、李不僅是「求官」、「戀官」，「而是出賣自己靈魂良知的失德失格之人。」

話說得這麼重，而安他們的罪名只不過是，宋楚瑜兩度出任APEC領袖代表特使，李翔宙則在為榮民年金奔走折衝。張亞中為什麼要求他們辭官呢？因為賴揆在國會說出「台灣是個主權獨立的國家。」

這真的叫人精神錯亂了！請問張教授，台灣如果不是主權獨立的國家，那又是什麼？馬英九和朱立倫（洪秀柱也很想）選的又是什麼職位呢？

我當然知道張教授對「台灣」兩個字有恐慌併發症，而「張亞中們」心目中「神聖的中華民國」是包括外蒙古在內的歷史記憶；「台大政治學系張教授」應該知道中華民國建政時，根本不包括台灣在內吧？

就算是被「張亞中們」奉為「中華民國正朔」的蔣氏政權，老蔣早在一九五○年就承認亡國了，而聯合國則在一九七一年確認它已被「中華人民共和國」取代。因此「張亞中們」也必須回答我們，既然明知「中華民國」取代不了「中華人民共和國」，而「台灣」又不是個國家，那他們心目中的國家是哪一國，不是很清楚了嗎？

我們可以尊重「張亞中們」的政治信仰和主張，但不容許他們誣衊台灣的民主成就及殘害忠良；張亞中只因不認同宋楚瑜和李翔宙，就祭出血滴子，扣人家「貳臣」和「漢奸」的大帽子，說宋楚瑜出使APEC是在為「偽政權」擦脂抹粉，說李翔宙在戀棧官位，這完全是看不得台灣好的心理在作祟。

既然如此，我們不妨也來討論一下什麼叫「偽政權」。如果一人一票普選出來、大贏國民黨三百萬票的蔡政府是「偽政權」，那麼兩蔣的統治算什麼？不正是不折不扣的「偽政權」嗎？

（作者為新北市民，資深媒體人）