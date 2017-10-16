鏗鏘集》拿高雄人當樣板

中共這種黑幫組織，本性就不是「民主」，雖自認它的「中國模式」成功，卻還要拿民主當小內褲，搞一些「指派」代表，替它的十九大虛張聲勢。

中共十九大的二千多名舉手部隊，據稱有十個「台灣代表」，其中九人是在中國土生土長的「台胞」二代，只有一個「迷樣的代表」盧麗安是在台灣出生成長，廿年前才定居中國。

不論她效忠中共，定居中國的動機如何，盧麗安比那些退休變節，卻寧可在台灣「受罪」，不肯回中國「享福」的文官武將，要光明磊落。人各有志，民主的可貴就在個人有選擇的自由，只是個人選擇並不能「代表」別人。

民主體制的「代表」，身分公開，理念公開，經過正當程序，獲「被代表」者的授權才有正當性，「迷樣」人物當代表的荒唐事 ，只有共產黨才會幹。

中共公佈的資料，盧麗安在高雄出生，高雄女中、政大英文系畢業，留學英國，一九九七年隨丈夫到上海定居，現在是復旦大學外文學院副院長，活躍在上海「台灣同胞聯誼會」，是個標準統戰樣板。

兩蔣時代，中國引誘過黃順興、陳逸松去當統戰樣板，他們在台灣都是知名之士，前者有社會主義理念，後者兼具左派傾向和受國民黨迫害的雙重因素，但兩人都成中共衛生紙，下場淒涼。

盧麗安名氣不及他們兩人，賣點僅在「高雄人」和「留學生」。台灣統派媒體報導，還點明她嫁給一個台中出生的「外省二代精英」，但既然稱得上「精英」，卻無名無姓，是不知道，還是不能說？

也許「妻以夫貴」，但「外省精英」無用，「高雄人」還可以「迷」人，盧麗安便成為習幫欽定的統戰新樣板！

（作者王景弘，資深新聞工作者）