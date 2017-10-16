自由廣場》政策三招 吸引散戶長期投資

◎ 施恩吾

《自由時報》（十月十二日）社論指出「台積電明明是全球產業龍頭，但台灣人卻缺乏長期持有的信心，導致台積電八成股份為外資所有」。筆者認為其主因是財經法令的改革，並非僅關乎投資人的信心。

首先，台股若能開放以一到一百股的零股線上交易，而非全以千股為單位，相信台灣散戶更會買台積電；因買一股或一張金額差很大。

其次，上市公司若有信心仿效美股或港股，有些企業每季或每月配股配息，就是投資人長期被動收入，買近四季公告稅後純益三五○○億台幣的台積電意願必大增。相關法規若能研議，允許投資人線上選擇將股利直接於發放當日，自動以市價再買零股、算到○．○○一股並且免稅，也可刺激國人投資台股。台積電一九九四年上市還原權值至今漲六十六倍，若光以殖利率三％計算，複利成長達兩倍。

零股現上交易、每月配股配息並再投資免稅，在財金監理法規較進步國家常見；若加上金融科技創新法令也儘快實施，就更會刺激投資台股。

另外，台灣本土法人或政府代操法人對台股沒信心？有！只是績效差多因愛搶中短線及投機股，偏重漲跌技術分析，故不愛台積電。同理，台灣股民也是太有信心隨股票「市場先生」的股價情緒波動殺進殺出，想快速致富，卻往往賺少賠多，信心就此不佳。

最後，股民對台股的信心，類似投資人對台灣創業投資與經濟發展的信心，因人而異。但若台灣社會瀰漫著對投資股票或經營企業賺錢的經濟行為不鼓勵，加上財經法政學者或地方選戰出身、不知全球產業實戰的官員、立委，長期綑綁財經政策與法令，才造成社論所言「整個社會充滿了道德批判氛圍，連經濟領域都籠罩在清規戒律之下，彷彿賺大錢是一種罪惡。」

筆者此分析並非呼應經濟發展的知名文化主義學者如薩莫爾．杭亭頓與法蘭西斯．福山的論點；而是強調反商或是不利於創業投資信心的文化若被單獨抽出、甚至被輿論放大渲染，可能就會影響台灣經濟發展；但根本解決之道，並非對反商文化或投資信心高低的論戰，而是政策法令儘快改革，趕上產業趨勢。簡言之，股市因法令修訂而大漲後、經濟因政策改革而榮景再現後，投資大眾自然就會更有信心。

（作者為企業經營者，台北市民）