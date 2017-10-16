自由廣場》ROTC有吸引力

◎ 陳宏煇

報載，今（一○六）年度各軍校招生目標為四六九二人，但實際只招收到三○八三人，達成率六十六％，而缺員最嚴重的陸軍官校也只招到四十七％，尚有三十四％的缺員，須藉由其他管道招募。

事實上，隨著大環境的改變，以及兵役役期的縮短，近年來軍校招生愈來愈艱困，為此國防部開放大學儲備軍官訓練團（ROTC）的招生對象，直接向大學生招手。先是今年初，國防部一改過去招收大二學生的模式，改成大二、大三學生都招收，並且在大學內成立教育訓練中心，期盼能與美軍一樣，直接在大學內招生和訓練，此舉也讓今年招收到比去年還多十倍的學生。

而本學期開始，國防部更廣開大門，從大一新生便開始招募，希望能讓更多有志從軍的大學生加入國軍行列，以本校為例，在學校積極宣導下，開學迄今僅一個月，已有十多名學生報名，並進入體檢及智力測驗等階段，顯示國防部對ROTC所開出的條件確實相當吸引人（國防部補助學雜費、每月生活津貼一萬元、每學期書籍購置費五千元），可惜的是，國防部未能大肆宣導，他校學生及家長很多都不知情。

其實，在軍校招生無法滿足的現實條件下，國防部何不轉為推動ROTC，並廣為宣導，讓更多學生能夠知道並了解ROTC制度，進而加入ROTC，如此不但能舒緩軍官不足的困境，更能協助提供部分弱勢家庭的學生升學與就業機會。

（作者現任大學教官，新北市民）