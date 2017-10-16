自由共和國》林憲同／大畏民志 ─寫給馬英九和唐玥法官的一封公開信

林憲同／律師

柯建銘自訴馬英九洩密案，二審無罪定讞；藍營人士額手相慶。實則，北檢公訴的馬案業經檢察官上訴，即將在高院進行審理，這才是馬氏能否真正脫身的關鍵所在。因此，我再寫本文。

「大畏民志」出自大學釋本末；子曰：聽訟吾猶人也；必也，使無訟乎！無情者不得盡其辭，大畏民志；此謂知本。孔夫子這段話係指：聽訟者（法官）都應該敬畏人民的智慧與觀感。今天，馬案無罪是判決錯了；全民都有那個法律常識去做判讀。因此，對於唐玥法官而言也可改稱「大畏民『智』」。至於「無情者不能盡其辭」這句話，則更像是孔夫子在說給馬英九聽的；因為「馬案」也讓全民看到：馬英九在法庭上根本是心虛而在編造脫罪理由而已。因此，本文稱為：寫給馬英九和唐玥法官的一封公開信。

「馬案」一審判決只有一段文字可讀而已。唐玥法官認定：馬英九確應構成洩密犯罪，但依憲法第四十四條則可以阻卻違法云云。因此，馬案二審攻防焦點，盡在於憲法第四十四條。

北檢上訴書是一篇非常精彩的司法文書。抑且，上訴書第一段話就直指「北院認定『馬英九有罪』」；接著就用全文論述憲法第四十四條對於馬案的適用疑義與爭點。上訴理由共計十六頁；扣除程序性、事實性及證據性的必要摘述以外，關於憲法適用的法理論述部分就達十頁。北檢更引用「『法官學院』吳庚、陳淳文、朱新民、林銓雄、黃榮堅等五位憲法與刑法教授」的論著暨高院黃世銘洩密案判決理由，歸結成為：馬英九並無阻卻犯罪之理由存在！茲介述上訴理由如下：（一）馬英九一○二年八月三十一日所為洩密行為，顯與「院際調解權」無涉；原審判決係將「院際調解權擴張成為『人際調解權』」。北檢這句淺白又諷刺的用語，等於同時在指摘法官沒有讀懂憲法第四十四條；抑且，更引述三十一位學者聯名指斥馬英九，不是調解而是「『挑撥』院際糾紛」！（二）「馬案」客觀上並不存在院與院間之爭執。上訴理由等於直接指摘唐法官「未善盡調查『被告不利證據』」；法官幾近公然濫權幫忙馬英九脫罪。北檢直指原審係「以潛在可能發生之爭議（不確定法律概念）『不當擴張』憲法院際調解權之適用範圍與界限」。（三）北檢又直白指斥「馬英九在本案並無行使憲法第四十四條院際調解權之『事實』」；換言之，馬英九在本案犯罪後站在法官面前還在說謊暨犯後不知悔悟。上訴理由引用一○二年九月十六日三十餘名公法學者聯名發表「馬總統已經跨越憲政民主紅線」乙文，歸結成為：「可證馬英九不但沒有調和（院際）爭議之舉，反加促進『（立法）院』與『（行政）院』間之紛爭。」（四）憲法第四十四條院際調解權「非刑法第二十一條第一項所指之『阻卻違法事由』」；北檢更稱：憲法第四十四條並非刑法第二十一條第一項所稱之「法令」。這又是北檢直斥唐法官的濫權開脫被告罪責，甚至直指法官也沒有讀懂刑法第二十一條。北檢引用「八十六年、八十九年及一○三年陳水扁及馬英九兩位前後任總統『試圖行使』憲法第四十四條的三個例證」，進一步說明：馬英九的洩密行為，完全是為了「『鍘王』的私心自用而應認涉有犯罪惡意」。（五）對於北院無罪判決所稱「馬英九所為『符合比例原則』」乙節，北檢也直指其非。北院開脫馬英九稱：「被告擇以私密、不公開方式與江宜樺、羅智強三人討論；並未將（黃世銘）專案報告紙本發放閱覽，其手段尚屬適當，且為達成目的所必須。相較於『國家司法權』遭受行政、立法聯合侵害（註：指柯王關說）⋯⋯『（馬英九的洩密犯罪）亦屬損害最小』」云云。哀哉，馬英九的洩密犯罪竟然可被唐玥法官包裝成為「兩害相權取其『輕』」？！

本文最後要敬質馬英九和唐玥法官如下：

一問馬英九：如果當晚你是在行使憲法職權，除了那句鍘王名句之外，你從總統府記者會到檢察署偵查庭上，前後歷時四年，為什麼從未聽你提到憲法第四十四條做為抗辯理由？！大畏民志；一位身任八年總統的哈佛博士，如果這不叫臨訟說謊，那什麼才叫說謊？！

二問唐玥法官：憲法第四十四條應該如何適用？馬案錯判，絕對不能諉稱：依據法官法的「本於法的確信」；反之，法官在審判程序中的「『闕漏』調查被告不利證據」，則是法官涉有故出人罪。因此，如果二審推翻改判馬案有罪，那麼，本案就不僅止是可受人民公評，而是法官應被移送法官評鑑了。司法常欠人民一份公道，其在斯乎！