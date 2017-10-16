自由共和國》朱孟庠／ 縱容五星意象是民主之恥

由「白狼」張安樂所率領的中華統一促進黨十月一日下午於台北車站附近舉行大遊行，慶祝中共國慶。遊行隊伍身著中國五星旗上衣、手持五星旗走上街頭。（記者羅沛德攝）

朱孟庠／李登輝民主協會顧問

近兩年來首都台北紅色意象蔓延，香港青年呂智恆特來台於立法院前展開七天的絕食，他為台灣親共勢力日漸壯大而憂心，以被圈死的香港為鑑，苦心呼籲台灣人提高警覺。網上藍丁們似不以為意還留言煽笑，一副事不關己。事實上，從近年來中國入島、入戶的統戰來看，這部「中華民國憲法」的一中框架，似乎是保衛不了中華遺民了，當然更阻礙一心想建國的台灣人民。而總統雖提修憲，仍不從國家體制之根本著眼，面對統促黨高舉五星旗等的國安衝擊，似一籌莫展。

首都紅色意象已是威信盡失

十月一日是中國國慶日，統促黨藉光輝「十月」之名，在總統府所在的博愛特區遊行「示威」！中正一分局根據集會遊行法核可。近年來統促暴力、五星紅旗盤據北市重要廣場，不管是中央還是地方政府，好像並不知道這已成為人民憂、懼的夢魘，不滿的情緒在網上浮動著，保不住國格、國魂的縱容，可說是威信盡失。五星旗飄揚並高懸習近平像，政府卻以六百名警力維護之，那意象一時之間竟覺得首都已經淪陷，還有什麼比這個更荒誕？尤其台大事件之後，政府對黑幫應立威信，但仍讓他們在博愛特區申請包下了十月。統促黨還稱，中華民國的存在，是靠中國共產黨與中華人民共和國。

是自由社會表徵？還是國安問題？

某資深獨派政論家說台北插著五星紅旗：「顯示台灣是一個自由且多元的社會（現在唯一大贏中國的強項），憲法保障自由，我不同意你，但我誓死維護你表達的自由。何況不只是台北有五星紅旗？中部也有整間廟都插滿著五星旗。」言下之意這根本就不是啥問題，反正我們是自由社會嘛！或許這就是多數民眾無感的原因，因此吳宗憲等人才會認為台大事件其實就是音樂交流罷了，政治歸政治，音樂歸音樂。但我要引羅曼羅蘭名言：「自由！自由！多少罪惡是假汝之名而施行」，難道民主真百毒不侵？完全不用設防衛機制？

國旗代表國土的延伸，二○○四年俄羅斯兩艘深海潛艇，潛到北極海床插上國旗宣示主權，隨即掀起一場北冰洋爭奪戰，受到北歐及美加的抗議。台灣政治人物及部分政論家難道真不知五星旗對台灣人的政治意涵？讓血腥獨裁的符碼插在首都博愛特區，豈不是喪權辱國？東歐將共產黨等同法西斯，完全去共產黨。德國行納粹禮是違法的。難道他們不是民主國家？正因為東歐人及德國人尊崇自由，而共產與納粹則代表威脅這自由的意志，所以禁止。它，最會利用民主社會的弱點。

打著民主反民主是「民主自由之恥」

先民歷經數百年的打拚奮鬥，台灣才得以享有民主果實，古言「守正百年，入邪一朝」我們真沒有本錢放縱共產勢力及五旗紅旗蠶食，抱著得過且過的態度。或許有人認為這是集會遊行法所許可的範圍，但紅色暴力長時間盤據街頭，製造事端，意圖顛覆台灣，早已成為禍害，此為「民主自由之恥」，難道還不應隨時局而立法？國家若被顛覆，還奢談民主自由？

放縱五星紅旗飄揚是打著民主反民主，是最「荒謬的民主意象」，民主國家放縱集權毒瘤，還談什麼民主價值？蔡政府又談何「轉型正義」？事實，此已超越民主自由的議題，是國安問題，而國安高於一切，但何以政府就是拿不出辦法？令人民有「全面執政，全面無力」的「看衰」感？當人民不知何以政府無所謂地任憑它發生、擴大？人民對國家威信在流失中。當臉書網頁上鄉民猜測著政府是天真地不知共產黨的厲害？還是連政府內部也已被滲透？凝聚國家的向心力正在潰散中。長此下去，就是「七月半鴨，不知死活」。真要讓這批共產白蟻腐蝕到只剩民主的軀殼？

根本原因是憲法問題

當然蔡政府絕非不明白問題的嚴重性，其根本原因是憲法問題，一九九○年代修憲，礙於時局的妥協，不尋建國正途的便宜行事，什麼「自由地區」、「大陸地區」，現在只得面對沿用「中華民國憲法」下的苦果，竟一籌莫展？想維持現狀卻危機重重，統戰、促統已侵入人民的生活中，鬼影幢幢，顯然這部中華民國憲法已經合法化了中國的侵略統戰。國安與總統的應對之策在哪？當賴院長已拋出台獨引信，總統卻不敢點燃？總統的高度又在哪？

又既已釋出修憲，卻刻意忽視國家體制的重建，不願從根本解決問題，台灣國家正常化的建國任務是台灣人民賦予民進黨全面執政的使命，沒有遠慮必有近憂，忽視「國家定義」的便宜行事，已導致中華蘇維埃病毒入侵，再持續鴕鳥心態，則是不負責任的政府啊！眼前這部一九四六年制定的憲法，已經保衛不了「中華民國」了，在台灣的中華遺民也該覺醒了！唯有和台灣人民同心合作，才能驅逐入島、入戶的統戰。

此一中華民國憲法，台灣和中國始終敵我不分，導致國家步步瓦解，令人憂心。正本溯源，「本」則是應需從憲法之國家體制的釐清，拉高憲改高度，由文本開始重寫，國家到底是什麼，清楚定義，總不能永遠是個「地區」吧！？其次眼前台北市議會或可先立單行法規，面對問題，先斬紅旗，掃蕩共產毒瘤。清除五星意象，不但不違反民主自由的原則，相反的，是決心守護「民主自由」使其能永續經營而不受顛覆和威脅。政府與人民都應主動出擊，全面應戰捍衛台灣的民主價值。