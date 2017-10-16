自由共和國》朱孟庠／ 縱容五星意象是民主之恥

朱孟庠／李登輝民主協會顧問
近兩年來首都台北紅色意象蔓延，香港青年呂智恆特來台於立法院前展開七天的絕食，他為台灣親共勢力日漸壯大而憂心，以被圈死的香港為鑑，苦心呼籲台灣人提高警覺。網上藍丁們似不以為意還留言煽笑，一副事不關己。事實上，從近年來中國入島、入戶的統戰來看，這部「中華民國憲法」的一中框架，似乎是保衛不了中華遺民了，當然更阻礙一心想建國的台灣人民。而總統雖提修憲，仍不從國家體制之根本著眼，面對統促黨高舉五星旗等的國安衝擊，似一籌莫展。
首都紅色意象已是威信盡失
十月一日是中國國慶日，統促黨藉光輝「十月」之名，在總統府所在的博愛特區遊行「示威」！中正一分局根據集會遊行法核可。近年來統促暴力、五星紅旗盤據北市重要廣場，不管是中央還是地方政府，好像並不知道這已成為人民憂、懼的夢魘，不滿的情緒在網上浮動著，保不住國格、國魂的縱容，可說是威信盡失。五星旗飄揚並高懸習近平像，政府卻以六百名警力維護之，那意象一時之間竟覺得首都已經淪陷，還有什麼比這個更荒誕？尤其台大事件之後，政府對黑幫應立威信，但仍讓他們在博愛特區申請包下了十月。統促黨還稱，中華民國的存在，是靠中國共產黨與中華人民共和國。
是自由社會表徵？還是國安問題？
某資深獨派政論家說台北插著五星紅旗：「顯示台灣是一個自由且多元的社會（現在唯一大贏中國的強項），憲法保障自由，我不同意你，但我誓死維護你表達的自由。何況不只是台北有五星紅旗？中部也有整間廟都插滿著五星旗。」言下之意這根本就不是啥問題，反正我們是自由社會嘛！或許這就是多數民眾無感的原因，因此吳宗憲等人才會認為台大事件其實就是音樂交流罷了，政治歸政治，音樂歸音樂。但我要引羅曼羅蘭名言：「自由！自由！多少罪惡是假汝之名而施行」，難道民主真百毒不侵？完全不用設防衛機制？
國旗代表國土的延伸，二○○四年俄羅斯兩艘深海潛艇，潛到北極海床插上國旗宣示主權，隨即掀起一場北冰洋爭奪戰，受到北歐及美加的抗議。台灣政治人物及部分政論家難道真不知五星旗對台灣人的政治意涵？讓血腥獨裁的符碼插在首都博愛特區，豈不是喪權辱國？東歐將共產黨等同法西斯，完全去共產黨。德國行納粹禮是違法的。難道他們不是民主國家？正因為東歐人及德國人尊崇自由，而共產與納粹則代表威脅這自由的意志，所以禁止。它，最會利用民主社會的弱點。
打著民主反民主是「民主自由之恥」
先民歷經數百年的打拚奮鬥，台灣才得以享有民主果實，古言「守正百年，入邪一朝」我們真沒有本錢放縱共產勢力及五旗紅旗蠶食，抱著得過且過的態度。或許有人認為這是集會遊行法所許可的範圍，但紅色暴力長時間盤據街頭，製造事端，意圖顛覆台灣，早已成為禍害，此為「民主自由之恥」，難道還不應隨時局而立法？國家若被顛覆，還奢談民主自由？
放縱五星紅旗飄揚是打著民主反民主，是最「荒謬的民主意象」，民主國家放縱集權毒瘤，還談什麼民主價值？蔡政府又談何「轉型正義」？事實，此已超越民主自由的議題，是國安問題，而國安高於一切，但何以政府就是拿不出辦法？令人民有「全面執政，全面無力」的「看衰」感？當人民不知何以政府無所謂地任憑它發生、擴大？人民對國家威信在流失中。當臉書網頁上鄉民猜測著政府是天真地不知共產黨的厲害？還是連政府內部也已被滲透？凝聚國家的向心力正在潰散中。長此下去，就是「七月半鴨，不知死活」。真要讓這批共產白蟻腐蝕到只剩民主的軀殼？
根本原因是憲法問題
當然蔡政府絕非不明白問題的嚴重性，其根本原因是憲法問題，一九九○年代修憲，礙於時局的妥協，不尋建國正途的便宜行事，什麼「自由地區」、「大陸地區」，現在只得面對沿用「中華民國憲法」下的苦果，竟一籌莫展？想維持現狀卻危機重重，統戰、促統已侵入人民的生活中，鬼影幢幢，顯然這部中華民國憲法已經合法化了中國的侵略統戰。國安與總統的應對之策在哪？當賴院長已拋出台獨引信，總統卻不敢點燃？總統的高度又在哪？
又既已釋出修憲，卻刻意忽視國家體制的重建，不願從根本解決問題，台灣國家正常化的建國任務是台灣人民賦予民進黨全面執政的使命，沒有遠慮必有近憂，忽視「國家定義」的便宜行事，已導致中華蘇維埃病毒入侵，再持續鴕鳥心態，則是不負責任的政府啊！眼前這部一九四六年制定的憲法，已經保衛不了「中華民國」了，在台灣的中華遺民也該覺醒了！唯有和台灣人民同心合作，才能驅逐入島、入戶的統戰。
此一中華民國憲法，台灣和中國始終敵我不分，導致國家步步瓦解，令人憂心。正本溯源，「本」則是應需從憲法之國家體制的釐清，拉高憲改高度，由文本開始重寫，國家到底是什麼，清楚定義，總不能永遠是個「地區」吧！？其次眼前台北市議會或可先立單行法規，面對問題，先斬紅旗，掃蕩共產毒瘤。清除五星意象，不但不違反民主自由的原則，相反的，是決心守護「民主自由」使其能永續經營而不受顛覆和威脅。政府與人民都應主動出擊，全面應戰捍衛台灣的民主價值。