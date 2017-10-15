自由廣場》預官 預士 替代役

◎ 張博智

國防部募兵遭遇瓶頸，從官（專）校招生到士官轉軍官、到義務役軍士官招考的報到率直直落，更顯國防人力缺口的嚴重性。

預官、預士招考，年輕人興趣缺缺，就是因為替代役門路多，而且替代之後待遇大不同：不用承受當領導幹部的壓力，不會承受太多任務的考驗，不會受到太多的約束與要求；唯一相同的是：役期沒有兩樣。難怪預官、預士沒多少人報考，即使考上了也要選擇去做替代役。

不同的役別，有差別的「福利」，卻沒有差別的「待遇」，除了少數人高唱從軍樂外，誰會往「火坑」裡跳？

以前，預官、預士是許多年輕學子當兵的選項，既然都得服兵役，官士和士兵的「待遇」不同而役期一樣，這是他們選擇努力考取預官、預士的原因之一。此外，也有不少人希望藉由擔任幹部的經驗作人生的自我考驗。

在那數十萬大軍的年代，一批批預官、預士的湧進，填補了軍隊基層幹部的缺口，更且為軍隊帶來新的思維與活力，在彼此激盪中改造與進步，也為年輕人投入職場前預先做了別開生面的磨練，兩年或一年的軍中洗禮，成了不少預官、預士特別的人生經驗。莫說預官、預士太嫩、太菜，他們可是國軍基層不可或缺的生力軍與進步的新動能呢！

據了解，預官、預士的考選將隨著「全募兵制」的全面上路而停止，我倒建議應該持續辦理，理由是：軍隊需要新血，年輕人需要選擇機會。只要役期在兩年之內，且任官待遇一視同仁（別再區分義務役、志願役了）；兩年，不但可以培養相當成熟的基層幹部，更足以做為軍隊與個人相互切磋琢磨的階段，時間一到，當然有人會轉換跑道另謀高就，必然也有人發現從軍不失好選擇，樂於留營繼續在軍中發展。

軍隊需要多元取才，招考預官、預士則是最佳取才管道之一，與其花大筆錢、派一群人到處尋尋覓覓、說破了嘴卻成效不彰，不如廣開大門堂堂號召有志青年主動報考。

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長）