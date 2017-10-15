自由廣場》沒有未來的科系

◎ 楊宏基

二○一六年多益測驗統計，台灣平均分數在四十九國中排第四十名，落後南韓和中國。某報新聞處理除了語藏自卑外，聳動的標題：「『菜』英文是國安危機」。

「是否將英語列入第二官方語言？」閣揆賴清德指示教育部調查、規劃。賴院長在任台南市長時設立專職辦公室推動的事，為什麼在當了院長後，反而不立即指示辦理？筆者認為是院長看出報導的誤謬與其他更迫切該解決的問題。

誤謬在於解讀。根據資料，台灣有三十六萬七千三百五十三人參加考試，高分七百五十分以上的有十六％，總數有五萬八千五百四十八人，單就人數來看實不需妄自菲薄。至於平均分數拉低，應是考試目的與參加次數等因素交叉影響所致。

迫切該解決的是，教育與現實生活的脫節，問題的核心在不知所措、紊亂的未來。以犬子為例，大學唸中藥學系，卻被要求花大把時間背植物的拉丁文學名，請問哪家中藥行用得到？更現實的是中藥調劑技術士國考認證到底辦不辦？考哪些內容？取得證照後有沒有用？於是在曖昧不明中造就紊亂的課程設計，被犧牲的是孩子的未來與國家的發展。英文好不好確實是問題；但更嚴重的問題是辦學績效不彰的學校無法退場，一堆沒有未來的科系，讓孩子虛擲青春，畢了業沒有工作、用非所學、低薪、挫折、升遷受阻、特定產業缺工等。這才是國安危機的所在。（作者為台北市民）