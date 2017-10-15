自由廣場》李筱峰專欄 ─ 拒唱黨歌 制訂國歌

◎ 李筱峰

自從蔡英文就職上任總統至今，每逢唱「國歌」的場合，媒體所關心的焦點都是蔡英文有沒有開口唱。全世界大概沒有像台灣這樣，「總統有沒有開口唱國歌？」成為新聞話題。在正常民主國家，總統當然要唱自己國家的國歌，不唱才奇怪，新聞必定挖掘追究。但是台灣現行的所謂「中華民國國歌」，根本不是真正的國歌，而是中國國民黨的黨歌。媒體只在乎蔡總統有沒有開口唱「國歌」（尤其在乎有沒有唱那句「吾黨所宗」），卻不在乎這是不是真正的「中華民國國歌」。如果不是，那不唱又怎樣？要求民進黨籍的總統唱中國國民黨的黨歌，才奇怪哩！

小英為了平息媒體的議論，她是妥協開口唱了「國歌」。其實她可以閉嘴拒唱，然後理直氣壯告訴國人：「這不是國歌，這是中國國民黨黨歌。」當然，要求蔡總統如此反應，不符合小英的人格特質。

我不知道已經講過幾百遍了，按現行的所謂國歌歌詞，原係一九二四年孫文對黃埔軍校（中國國民黨訓練黨軍的學校）的訓詞。中國國民黨於一九二九年將這段訓詞譜曲，訂為該黨的黨歌。中國國民黨中央繼而於一九三○年三月十三日決議，在正式國歌未制定前，暫時以該黨黨歌代用，這一代用，就一直「代」到台灣來，「代」到現在還沒完沒了。至於其歌詞的深奧晦澀，就甭說了。更無奈的是，中國國民黨的黨歌在僭越變成「國歌」的過程中，台灣當時是日本的殖民地，並不屬於中華民國，現在這首中國國民黨黨歌，卻只能拿來原本沒有參加中華民國建國的台灣強行要求台灣住民當作國歌來唱；台灣人所唱的國歌，原來是在台灣以外的地方產生的，而且是一個黨的黨歌，這是世界級的政治笑話！這種黨國不分、是非不明的世界級政治笑話，媒體不去在乎，卻只在乎小英有沒有開口唱，更是混淆視聽，是非錯亂。

記得歌手張惠妹在二○○○年陳水扁總統就職典禮上應邀演唱「國歌」，結果被中國北京當局列入「台獨藝人」的名單，封殺她在中國的演出。這也是天大笑話！唱黃埔軍校的校訓變成台獨份子？

如果我們真要推動轉型正義，這種由中國國民黨黨歌所代理的「國歌」，應該早日停止代理。小英既然表明尊重中華民國體制，乾脆就為中華民國制訂一首正式的國歌，公開向全國（當然是台澎金馬）廣徵詞曲，也藉此凝聚全民共識。有了正式國歌，可免得每次唱「國歌」時，非國民黨人因拒唱國民黨黨歌而引起爭端。此舉不像更改國號那麼敏感，而且也可測試看看中國國民黨黨員、藍營民眾們，到底是真愛中華民國，還是愛中國國民黨？

（作者為國立台北教育大學名譽教授）