自由廣場》公共藝術這個錢坑

◎ 呂清夫

台灣公共藝術是個錢坑，一○一大樓周邊的藝術品耗資一億四千萬元，桃園機場二期航站花去一億五千萬元，台北公館水源市場外牆粉刷加上一件方形作品耗掉六千三百萬元，南部科學園區更花掉九千萬元……，其他不大的案子花去地大的銀子更是不勝枚舉。大家一定好奇，這些作品是誰決定的，當然是評委票選的，但問題就出在評委身上，我也是評委之一，但是有些事情實在讓人看不下去。

民代選錯了還有下一次，公共藝術評委找錯了就要忍受一輩子，因為公共藝術不是公共設施，不能隨便報廢。台灣公共藝術的積年沉痾之一是評審制度，早年的評委資格有法條規範哪幾種人，但是今天卻改成：必須在文化部「欽定」的名單內才可以擔任，我有一次就當著龍應台前部長的面說，評審委員也要經過「評審」，因為有受評藝術家向我反映，有的評委其實看不懂抽象藝術，怎麼能勝任評審呢？早年的評委資格有法條規範哪幾種專長，譬如美術教育、美術批評、藝術家等，並因基地需要挑選所需專業。如今受評的藝術家只好自求多福了。

即使「欽定」名單上的資料也欠正確，譬如在文化部的網站上，我的出生年月居然寫的是一九○二年，我豈非超級人瑞，或者已是古人？這不曉得以訛傳訛了多少年？但直到今天才被我發現！同時我也不曾自我推薦，卻出現於自我推薦區，這些資料更與文化部的專家學者資料庫自相矛盾。在「欽定」名單上，有的評審委員學歷明明寫的是博士，有的大學就利用此名單去邀請他擔任博士生的口試委員，但經過教育部的查證，此評委居然並無博士學位！

不知道大家還要忍受這樣的「欽定」名單到什麼時候？

（作者為大學教授）