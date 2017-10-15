自由廣場》鄉村失靈 政府失靈

◎ 黃榮墩

這幾年好人運動在救災和賣崩盤蔬菜交互進行，親眼目睹已經在日本廣泛發生、台灣也正在惡化的地區衰退的問題，覺得政府應該針對這些危機展開系統的思考，並且研擬對策。

鄉村在外銷導向的年代，吸納了許多工廠，是許多中小企業的下游。隨著產業外移與通路商的整併，這類小工廠與就業機會漸漸在鄉間消失。鄉村與部落人口大量外移都市就業的現象，這幾年因為工法改變與外勞替補，就業情勢已經改變。整體情況是鄉村更加窘迫。

氣候異常造成產期極度集中導致農產崩盤，嚴重災害造成區域性嚴重農損、又加上國際市場迅速改變導致農漁產消突然崩潰。又復畜產疾病與藥物失控，地區農村雪上加霜。前者如高麗菜、香蕉，後者如台灣鯛、石斑、豬隻、肉雞與雞蛋。這些情況交互作用讓許多鄉村蕭條的情形變得更嚴重。幾乎像是日本所言的「極地之村」。

鄉村跟社區一樣是政府施政的末端，是施政綜合結果的呈現。現在社會的薪貧族、貧富差距惡化加速社會的剝離，許多社會變遷的極端現象應當會出現在農村與部落。而這些嚴重病症發生時福利系統將難以招架。

阿邦和他的家鄉是一個例子。原本擔任印刷工的阿邦因為手指被壓斷，帶著勞保補助返回山上種高麗菜。連續五年高麗菜價格嚴重波動，表面上有賺有賠，但五年的山上生活直到年中因為工作受傷感染敗血症去世，阿邦身上一無所有。留下外籍太太和小學二年級的兒子。

瑞穗的羅大哥每年一次最重要的收入是柚子採收。他的兒子原本在桃園擔任板模工，但現在板模工的需求大量消失，他成了依附城市的零工族，已經長達數年沒有能力寄錢回家。羅大哥平時幫忙照顧孫子，兒子在柚子季節回家幫忙採收與出貨。孫女在一旁玩耍。這次孫女的三根手指被洗選機絞斷，雖然接回兩隻，一隻卻因為碎裂得太過嚴重只能放棄，成了大家心中的痛。

羅大哥多年前原本打算退休，靠老農年金與休耕過活，但很快就放棄退休打算，繼續辛苦的果園工作。他一年的總收入大約四十萬元，扣除肥料等資材、包裝費用，一個月大約還有一萬元可用。所得不到最低薪資的一半，但這是他在鄉間能有收入的唯一辦法。

今年台灣鯛、石斑魚和養雞、雞蛋業都遭遇嚴重困難。這些看似個別產業問題，在鄉村卻引發極為嚴重的生活困難。當多種因素同時發生時，政府原本的分工系統便即失靈。我們應該整合就業、社會福利、教育、環保，甚至將都市與城鄉一併整合成一個工作隊，來面對這些衝擊。

（作者為好人運動發起人）