自由廣場》如果新加坡人不會講英文...

◎ 莊勝榮

二○一六年亞洲國家多益排名，台灣名落孫山，排在第四十名，落後印度、中國、南韓。如果我們不立即搶救菜英文，我們的下一代，非常可能當印度勞，就像印尼、越南人，現在很多來台灣當台勞一樣。

看看川普家庭，他的小孫女在學習中文，唐詩琅琅上口。許多美國年輕人也在學中文，歐洲年輕人也不例外。因為，懂得中文又會英文，可以跟數十億人溝通，還不夠嗎？我們是中文國家，中文跟俄文是公認難學的語言，難學的我們都會了，難道不應該拚命學英文，把它學像樣，會說、會聽、會讀、會寫嗎？當然應該！

多益是警訊，我們面臨落後的訊息。強化英語教育比什麼都重要，最好把英語列為國語，奮鬥二、三十年，才能美夢成真。如果我們是中英文雙語國家，許多外商連絡處會設在台灣，就像當年李光耀講，如果不是新加坡人會講英文，為何外商設一千多個據點？如果我們是雙語國家，外商來台投資沒有語言障礙，英語體系外國人來旅遊也無語言問題，來台求學亦無問題。相對地，我們到國外旅遊、經商、留學，較無語言障礙。當然，英文體系以外，另當別論。

政府應廣設語言情境中心，讓社會人士及學生去該中心充電，情境中心有百貨、家庭用品、機場佈置及各種生活上看得到的東西，甚至短而有用、易學易記的名言。以中英文標示，讓國人沈浸在雙語環境。市景招牌鼓勵橫式中英文並列，公務員考試會英文加權計分。大學鼓勵英文授課，尤其理工醫學院率先。以各種方法讓我們英文水準提升，並邁向雙語國家。能夠搶救菜英文，才能救國救民，才是大有為政府。

（作者為律師）

◎ 魏世昌

也許英語力不等於國家競爭力（國力），否則按照此一邏輯，日前公布的英文能力「多益測驗」全球排名，成績大勝台灣、南韓、中國、日本和香港的菲律賓，國力應當在亞洲數一數二，不是嗎？

但多益成績，台灣考生平均成績輸給中、韓，立法委員敦促教育部將英語列為第二官方語言。此舉不僅有政府起帶頭作用，讓舉國上下紛紛開始全面加強英語教育，同時也扮演了點燃人才國際化的引信，這尤其對台灣政府在國際人才的搶奪戰中，延攬和留用國際優秀人才，都是非常關鍵且重要的。我們總不能要求這些外籍人士和政府官員之間的問答還要隨時透過口譯吧？而是應該政府內部會議和文書統一以英語做為其主要的溝通媒介。

以日本為例，隨著日本企業邁向國際化，企業對員工英語能力的要求也愈來愈高。日本政府也宣布自二○一五年度起（二○一六年進政府機關任職），高級官員的考試項目將採計托福（TOEFL）等英語能力測驗成績。

之前有鄉公所承辦員錯將「三星鄉」譯成「Samsung」，或者台灣各大公共場所的英文標示錯誤更是不勝枚舉，這種貽笑大方的事，是不太可能出現在把英語列為第二官方語言且國際化的國家吧！

（作者為工程師）