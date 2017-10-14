自由廣場》司法歡迎總統黑手？

◎ 凌博志

馬英九的兩個洩密案，都被法院判決無罪，柯建銘自訴的部分已經定讞，北檢起訴的部分，雖還在高院掙扎，但碰到這些法官，前途實在不妙，檢察官的上訴可能又是白忙活一場。

兩個月前台北地院的法官，把馬的洩密強解為處理憲政爭議，她僭越職權，大膽的認為總統可為根本沒有發生的院際紛爭洩密，妄論馬的濫權是行使憲法上的權力，該當阻卻違法。無罪判決一出，立馬被譏為「小孩玩大車」，可她敢於胡亂攀引憲法，其不為人知的內心深處，才值得大家探索。

柯案的無罪判決，避談憲法，卻對政府體制夸呼其言，開頭說現制總統任命行政院長，又和行政院長共商部會首長（人事），行政院長實際為總統幕僚長，這點不會有人抬槓。但話鋒一轉，說馬英九為瞭解有無關說，「併同」行政院長「處理」，以解決政治「風暴」，維持政局安定，合於近年來台灣的「政治現象」，與政治體制不相違背云云，不但是胡扯瞎掰，而且破綻百出，不值一駁。

關說二字，顧名思義，就是關心、說項，只要不涉利益（對價），在法律上根本無可責難，兩名立委即使涉及最容易引起道德非議的司法關說，在沒有利益交換的事證下，就只能就事論事，謂二人違背職業倫理固然，說他們做了壞榜樣也無不可，但始終就只關乎立院自律，鬧得再大也輪不到行政部門說嘴，不知為自己特別費案，發動立委集體向檢察總長施壓的「關說慣犯」馬英九假仁假義的在震怒什麼？要處理什麼？

黃世銘為了邀功洩密給馬，馬召集行政院長江宜樺和根本不該在場的羅智強會商後，次日再命隨扈電告黃世銘二度洩密，糗事都在密室進行，此時政局無風無雨，波浪不興，何來「政治風暴」需要總統「併同」行政院長「解決」？即使自命為「大總統」，馬英九於憲法、於體制，根本不能，也不該在住處私見密晤檢察總長，更不能對偵查中的案件妄置一詞，企圖窺探。判決書說馬英九的濫權妄為完全合乎台灣的「政治現象」，與政治體制不相違背，是欺世人不懂憲政、不聞世事，還是護馬心切，別有懷抱？

前後兩個判決，都在為總統擴權，都在鼓勵總統向司法伸出黑手，這個「利多」，是常被司法Ｋ得滿頭包的川普和杜特蒂受用不到的，不知小英會不會，要不要錯失大好機會。

（作者為前檢察長）