自由廣場》修憲 先還權於民

◎ 劉一德

二次大戰後，蔣介石家族獨裁式的殖民統治台灣，解決之道，一是體制外的革命推翻或以群眾癱瘓政府，另一則是體制內進行政治民主化。台灣選擇走民主化一途，保有主權、領土、政府及人民，可以選總統，可以修憲等，所以當然是個國家，只是國號、國旗、領土、國歌等有爭議，無法立足於國際社會，是個不正常的國家，故應該透過「正名制憲」，讓「國家正常化」。

為了讓「國家正常化」，台灣自一九九一年起前後修了七次憲法。無奈第七次修憲時，國民黨為了捍衛「一中憲法」架構，不但刪除了憲法賦予人民的「創制權」，更訂出全世界最嚴苛的修憲門檻（立法委員四分之一提議，四分之三出席，四分之三決議，有效同意票過選舉人總額半數），使制憲與修憲都成為不可能，「國家正常化」一再落空的結果，不但無法把台灣推向世界，還將台灣自絕於世界。

除了憲政困境之外，台灣無法成為正常化國家的主要原因，還有來自中國與美國的阻礙。因此，恢復人民創制權，還給人民以公投方式「正名制憲」之直接民權，如同建構台灣的法理核武，同時擺脫中國與美國的掣肘，方可保障台灣維持現狀，走向全世界。

民進黨在野時念茲在茲，且目前已進入立法院朝野協商階段的「公投法修正案」，在立法院只需要法定出席人數超過二分之一即可通過，只要願意，以民進黨六十五席（超過半數）的現況，不要說易如反掌，比憲法增修條文第十二條所定的修憲門檻容易許多。

在「公投法」中適度調整各種公投議題之門檻，同時恢復人民的憲法創制權，還給人民以公投方式制憲或修憲之權利，不啻是解決當前憲政困境及邁向「國家正常化」的法寶。簡單可行的公投制憲、修憲不走，卻捨近求遠，提出不可能實現的「憲改」，難怪有人質疑其動機，說是個假議題。

（作者為台聯黨主席）