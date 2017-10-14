自由廣場》含糖飲料不是天龍國的專利

◎ 高志文

日前，某高中公民老師大力抨擊校園禁售含糖飲料擴及高中之提案，理由為全台國中小已禁售糖飲多年，胖弟胖妹也從沒減少，證明作法無效。若這種神邏輯站得住腳，那如果有人認為台灣公民素養不足，可引申為公民教育失敗，難道我們也應該放棄公民課、解僱公民老師？答案反而應該是更增進公民教育吧？

事實上，董氏基金會與主婦聯盟等民間團體自十多年前成功推動「含糖飲料退出國中、國小校園」，在全球校園健康促進是相當知名的案例，不少國家跟進學習；此政策之推行，可能是台灣目前兒童與青少年肥胖率是兩、三成而不是更高的原因之一。

沒錯，學校管不到學生校外行為，光改變校園環境，確實無法全面改變學生飲食習慣，但校園是學生培養健康識能與良好生活習慣的重要場域之一，學生每天在校時間長，從校園先做起，只提供較健康的飲品，當然有助於減少學生接觸糖飲的機率頻次，從小養成較佳飲食習慣。否則校外也有許多不營養餐飲，難道就不必注重校園午餐品質嗎？或是校門外四處有人抽菸，有菸可買，難道校內也就不用禁菸？

人是受環境高度制約的動物，即使具備健康意識，但當生活中普遍盛行高油糖鹽食物，也很難倚賴意志力不過食；因此改變飲食環境，才能幫助消費大眾更容易做出健康選擇。

健康促進與菸害防制等工作，是政府不得不介入的公共事務。ＷＨＯ全球疾病負擔（Global Burden of Disease, GBD）最新研究指出，全球每五位死亡人口就有一位是因為飲食不當所造成，包括飲食過糖、過鹽、過油，與新鮮蔬果、全穀類及堅果種子類攝取不足等。台灣民眾慢性病盛行率高，不可輕率歸因於「人口老化海嘯」，因為人口老化不必然是人口大量慢性病化；但台灣正面臨「人口大量慢性病化」與「慢性病年輕化」，這是國家重大的經濟與社會危機，不僅為健保與長照財務巨大負擔，也將成為世代正義最大挑戰，勢必成為下一代年輕人不可承受之重。

因此，在校園與社會中推動減少攝取高糖高鹽高脂飲食，不是什麼天龍國政策，而是讓民眾可捍衛自身最基本的「食安」與「健康」人權！

（作者為北醫大全球衛生暨發展學程助理教授）