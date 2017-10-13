社論》「國家是用武力造成的」

所謂的共軍犯台，一直都有台灣能撐幾天、誰來撐的問題，這是一種嚇阻台灣自成一國的黑色話術。（資料照）

同一天，上午蔡英文總統向李登輝、陳水扁、馬英九等三位前總統表示謝意，因為他們各自為台灣發展留下了政績。這款談話，有其高度。同一天，下午馬英九倒打小英一耙：在兩年前他任內期間，沒有人在談大陸什麼時候打過來，我們可以撐幾天的問題；他又自評：任內兩岸關係是六十年來最和平繁榮的階段，沒有共軍犯台的問題。這款談話，很不像話。卸任還不滿兩年，馬英九似乎渾然忘了，自己執政八年是以總崩潰收場。二○一四，地方版圖豬羊變色；二○一六，國民黨在台首度完全在野；二○一七，吳敦義力圖重整旗鼓，但是馬英九的負債讓國民黨欲振乏力。偏偏，馬英九自我感覺良好，唯恐藍營忘了他是誰。

馬英九所言，在他任內沒有共軍犯台、台灣可以撐幾天的問題，其實不是他的勳章，而是他的恥辱，這個人卻把恥辱當勳章！馬政府八年，並不是軍容壯盛、敵我分明，以致共軍不敢輕啟犯台念頭，而是他從外交到國防都休兵了，臣服於北京的九二一中共識，為中國統戰、共諜、中配、中生、中資等大開方便之門，讓中國的入島、入戶、入心長驅直入。這條終極統一總路線走下去，北京根本不費一兵一卒，便可以將台灣、中華民國鯨吞蠶食。於是，也就沒有共軍犯台撐幾天的問題。說難聽一點，你都形同投降了，共軍來犯幹嘛？在這種情況下，共軍犯台跟宣布投降，恐怕是零時差吧！

一年多來，小英政府的維持現狀，其積極進取固然不足，畢竟把終統暴衝煞車了。之後，如何邁向正常國家之路，國人當然會密切監督，但實在是輪不到被民意淘汰者出來五四三。馬英九說，兩岸關係正在惡化，連美國也認為台灣沒有照著他們的預期處理兩岸事務。真是諷刺，當年疏美傾中的人，搖身一變拿美國來瞎掰。事實上呢？美國在台協會理事主席莫健，幾天前還在我國駐美代表處表示，美國感謝蔡英文總統致力維持穩定的兩岸連結。反觀，馬英九的「敷衍美國、暗通中國」，到了馬習會到達最高潮，會前五天才通知美方。馬英九的突襲，想必美國政府是點滴在心頭吧！

國民黨完全在野之後，北京方面對馬英九頗有怨言，認為他的拙劣操作把反獨促統搞砸了，一如最近北京方面似也驚覺，統促黨、黑道與五星旗的三合一，也把反獨促統搞臭了。所謂的三中一青、一代一線，正說明著北京方面準備經銷轉直銷了。可以想像，中共十九大的完成，習近平對台政策的重新整編，恐怕就是二○○五以來兩岸掮客的末日。當然，這並不意味是台灣的福音，因為北京的統戰戲碼，胡蘿蔔與大棒子的交叉運用，將會更加細緻化。然而，對那些在馬英九執政八年獨享「和平紅利」的人，堪稱敲起了下課鐘。其他國人，則要趕緊從六十年來最和平繁榮的大頭覺醒過來。

所謂的共軍犯台，一直都有台灣能撐幾天、誰來撐的問題，這是一種嚇阻台灣自成一國的黑色話術。其心戰效果的關鍵在於：國軍，究竟是國家的軍隊，還是國民黨的軍隊？於是乎，轉型正義不能遺漏國軍，最重要的工作就是，確立軍隊國家化，軍官士官士兵，上上下下清清楚楚地效忠國家，而不是效忠某一個政黨；軍紀、軍魂、軍力，都要振衰起敝，毋忘備戰；國軍換腦筋，比換制服重要萬分。唯有如此，才能徹底根除以政黨意識形態取代捍衛國家主權的謬誤，才能給為何而戰、為誰而戰一個斬釘截鐵的答案。特別是，「軍官招不到，士官缺到爆，義務徵集招不到」，馬英九輕忽國防流弊至今，這對侵略者而言，不是遞出橄欖枝，而是高舉白旗。「國父遺教」有一條：「國家是用武力造成的」，當今台灣更需要武力捍衛政府、土地、人民、主權免遭侵略。