自由廣場》藍營分裂綠營亂

◎ 陳茂雄

新政府第一年的執政，民意支持度嚴重下挫，因為綠營內部也出現問題。蔡英文第一次接黨主席時，綠營就有一股勢力因特殊原因反蔡，後來部分獨派人士也加入該勢力，造成執政週年時民調就腰斬。賴清德接任閣揆之後，反蔡的獨派勢力暫時移轉目標圍剿柯文哲，讓新政府喘了一口氣。

會反中國國民黨的台灣人，往往妥協性較差，個個都是老大，就是沒有大老，大家可以共患難，難以同享樂。遇到強敵時綠營還可以團結一致，敵對勢力瓦解時，就人人一把號，各吹各的調。目前綠營認為中國國民黨已經瓦解，大家爭相營建舞台，好讓自己站在舞台上，顯然的，雖然目前大家集中火力攻擊柯文哲，只是很快會再圍剿蔡英文。

留在中國國民黨的台灣人，其特色是妥協性較強，就算利益分配不均，還是一樣可以合作，因而組成實力堅強的地方派系，透過樁腳建立嚴密的人脈，形成實力堅強的利益共同體，它並沒有強烈的政治意識，以前都跟著中國勢力走。

由於馬英九挑起內鬥促使族群對立，地方派系的樁腳其人脈因而斷線，進而「倒店」，讓民進黨有機會完全執政。只是中國國民黨的「倒店」，也使綠營的「共患難」精神逐漸瓦解，大家都爭當老大，這是綠營的危機，因為吳敦義已逐漸恢復該黨地方派系的人脈，只要他能整合中國勢力，很容易班師回朝，因為綠營正處在內亂中。

吳敦義為了恢復地方派系的人脈，「口號」當然要偏本土，因而激怒中國。只要中國不公開認同吳敦義，該黨地方派系就沒有能力整合中國勢力。中國不清楚吳敦義等地方派系缺乏政治理念，將來政治路線還是會跟著中國勢力走，目前出現本土化的口號只是選票考量。因為中國沒有正常化的選舉，不清楚台灣的選舉還有「騙票」這一招，嘴巴說出本土化的主張，事實上沒有政治理念。

只要中國國民黨整合成功，民進黨就難逃下野的命運，幸好中國不了解台灣「騙票」的文化，誤以為地方派系走向本土化，造成中國勢力不與地方派系合作，讓民進黨還有繼續執政的機會。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）