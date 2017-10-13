自由廣場》協助企業根留台灣

◎ 葉勝霖

這兩天在台北召開的「玉山論壇」，邀請東南亞、美、日等國家政要齊聚一堂，由各國代表各自發表專題演講。蔡總統亦蒞臨會場致詞，並宣布成立「台灣亞洲交流基金會」，做為此對話機制主要的籌辦與管理組織並提供卅五億美金作為基金。由此可見蔡政府對此論壇的重視與先前所倡導的新南向政策互為表裡，不謀而合。過去馬政府時代，鼓勵台商大膽西進投資，的確也讓部分台資企業受益，但是總體而言並沒有給國內受薪階級民眾帶來福祉，依然是低薪，失業率屢創新高，經濟成長率仍然持續低迷不振。

政府會鼓勵本土企業對外投資，基本上是因企業在本土已無發展的空間、無投資機會，故進而將民間資金、技術等疏導到海外另闢戰場、另謀生路。

目前台灣經濟發展道路上並沒有達到上述條件，茲就貿然再度鼓勵台資企業南向投資，是否會重蹈覆轍馬政府的政策？令人擔憂。

蓋投資海外所需要的土地、人資、水電、消費等等皆使用他國的資源，最終受益最多的還是他國政府、人民，對本國政府稅收、勞工就業等助益不大，不可不慎。

政府重視提振經濟發展的決心無可置喙，然企業界一再呼籲的投資五缺，需要政府大刀闊斧地幫忙解決才是王道，尤以法律、環評不能與時俱進，趕不上企業的需求最為關鍵。希望政府執行部門能體會企業經營上真正的困境原由，予以協助解決才能做到根留台灣、永續投資，進而早日脫離經濟不振的惡性輪迴。

（作者為設計公司執行長）