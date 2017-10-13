自由廣場》原來台灣是超級大總統制

◎ 黃帝穎

高等法院判決馬英九教唆洩密案無罪，各界譁然。其中，判決理由引用「總統制」等憲政論證，作為馬英九洩密無罪的藉口，形同認證總統有權介入偵查中個案，這種毫無權力分立及民主法治觀念的判決，簡直是國際笑話。

高院判決稱，「我國總統非虛位元首，雖社會大眾與法政學者，常稱我國憲政為雙首長制，但實際運作上，行政院院長由總統直接任命即可，而中央部會首長，常見由總統與行政院院長共同會商後決定，坊間稱行政院院長為幕僚長，實不為過…馬英九出面瞭解本案有無關說情事，併同行政院院長處理，以解決政治風暴、維持政局安定、維護國家利益，合於台灣近年來政治現象，與憲政體制不相違悖。」推論出馬總統職權涵蓋偵查中個案，讓總統行政權可以擴及至司法個案，這在民主國家難以想像。

就算是世界指標性的「總統制」國家─美國，美國總統也無權以「解決政治風暴、維持政局安定、維護國家利益」當藉口，介入司法個案，舉例來說：川普限制六國國民入境美國的「旅行禁令」，就曾經法院裁定撤銷，而總統在司法程序中無權介入；通俄門事件更是嚴重困擾川普，但總統無權找偵查中的檢警調來「報告」個案，更無權併同國務卿或司法部長處理，來解決政治風暴。

高院為了幫馬英九脫罪，自創比美國總統權力還高的「超級大總統」，讓總統有權介入司法個案，聽取檢察總長尚在偵查所監聽國會議長的譯文，無須理會憲法權力分立原則，則同樣的邏輯，蔡英文總統及未來每一任總統，都可比照馬英九模式，凡是機關首長涉案的偵查案件，即可聽取或要求檢察長報告個案？

高院為馬脫罪的判決，拿總統制當馬無罪的藉口，不只背棄普世民主憲政價值，更再度重創人民對司法的信任。

（作者為律師）