自由廣場》2020 某月某日

◎ 姚中原

中共從未放棄武力犯台的企圖，且可能於二○二○年前攻打台灣的傳聞亦從未停止過。美國學者易思安的新書指出，解放軍計劃在二○二○年前拿下台灣，引發國內各界的議論。

先不論共軍是否已具有占領台灣本島的軍事能力，光以二○二○年這個時間點決定攻打台灣，就有很大爭議且根據不足。有關二○二○年此數字出現，最早是在十七年前，即二○○○年六月美國防部向國會提出的「中共軍力發展與台海安全情勢報告」，曾提到中共軍力的質和量將在二○一○年至二○二○年間超越台灣。

後來，我國國防部於二○○八年五月所出版的「國防報告書」再接續提到二○二○此年代，即中共國防與軍隊建設將秉持三階段發展戰略：第一階段，於二○一○年前打下堅實基礎；第二階段，於二○二○年前後要有較大發展；第三階段，於廿一世紀中葉要打贏資訊化戰爭。

再接著，二○一一年七月及二○一三年十月我國國防部陸續所出版的「國防報告書」內容中，更明白的向國人提醒及深入分析，即中共對台軍事戰略「以武反獨」，已提升至「反獨促統」階段；中共期於二○二○年前具備對台大規模作戰能力，也冀望能威懾他國軍力介入台海局勢的爭端。

從上述的脈絡觀察，國防部一直掌握著中共軍力發展的狀況及其對台軍事戰略的演變，而二○二○年也只是個參考數據而已。國人不必因美國學者易思安引用二○二○年此源於我國國防報告書的數據，甚至其自行解讀解放軍屆時將拿下台灣的言論，就自我恐慌或亂了陣腳。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）