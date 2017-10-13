自由廣場》學術回饋金 劫貧濟富

◎ 楊德源

台灣產業的競爭力面臨重大挑戰，但是學術界少有著力之處，因為教育部對大學教師在外兼職有許多管制，而且只允許部分產業及職位可以兼職，其中對生技產業鼓勵最多。生技產業風險高、資本大，而且要很久才能看到成效。反觀金融科技資本額小，創意見效之時程短，卻毫無著墨，實在莫名所以。

另外，大學教師在外兼職的每一職位，不論其年薪多寡，公司必須支付約十萬多元的學術回饋金。年薪千萬或數百萬元的兼職，和只有數十萬甚至十幾萬元的，竟然都要支付相同額度的學術回饋金，實在是太過偏頗財團而又虧待中小企業，等於是劫貧濟富。中小企業其實是台灣經濟的主力，提供年薪十幾萬元的職位，還要額外負擔十萬多元的回饋金，情何以堪。相較之下，大企業、大財團提供數百萬元甚至千萬元的職位，也是負擔相同的回饋金，道理何在？

少子化造成大學教師供過於求，若能適度開放管道，讓大學教師能有部分時間在業界服務，由企業提供薪資，既可以降低少子化對大學教師的衝擊，也可以活絡產學合作。讓企業與學校合聘教師，一方面能夠充分利用大學的研究能量，又可以促進產業升級，一舉數得。但是，首先應解決此一劫貧濟富的學術回饋金。再者，政府也要顧及傳統產業的永續發展，不應獨厚某一產業，反而造成弊端叢生。

（作者為國立高雄第一科大金融系教授）