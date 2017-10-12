社論》畫地為牢的台灣經濟

近十年台灣經濟成長趨緩停滯，會不會重蹈日本失落二十年覆轍？有沒有解藥？一直引發產官學界關注。日前中研院提出「台灣經濟競爭與成長策略政策建議」報告，直指台灣經濟面臨關鍵轉折點，若不快解決法律、環評與對中國過度保守等三隻經濟黑手，台灣恐將落入「中所得陷阱」，且未來十年至少會被十五至三十個國家超越。這份報告有些看法與分析鞭辟入裡，點出核心癥結所在，例如對法律與環評的批判，但也有些引發爭議，例如指稱台灣對中國過度保守，則顯然難以得到多數認同。

報告提到，最近十年，台灣經濟平均成長率已降至三．八二％，低於其他亞洲國家（南韓、新加坡），而名目國民所得也相對較低，薪資年成長率驟降至只剩下一％，勞工因此對台灣的經濟成長完全無感。中研院院士王平更示警，台灣、南韓屬於中高所得，中國、印度現在處於中低所得階段；南韓可順利邁向高所得國家，如果這幾年台灣沒有發憤圖強，很可能被中國、印度及其他歐洲國家超越。這些分析相當客觀，近年台灣經濟確實陷入低迷不振的困境，相對於新興市場的快速崛起，以及昔日競爭對手南韓的脫胎換骨、突飛猛進，我國的停滯不前，以及國人逐漸習慣薪資倒退十多年、低薪狀態，年輕人甚至在窮遊中尋找小確幸，進而只因今年能夠「保二」而沾沾自喜，則不論是自我比較或與他國相比，台灣由打造經濟奇蹟的風光竟退散到此田地，令人無比感慨。

台灣經濟失去競爭力的根源，乃是法律與環評未能與時俱進，法令、政策落後於產業發展所需，形成經濟發展的絆腳石。例如金融科技（FinTech）乃當前金融產業之顯學，電子支付亦大行其道，但我法規至今仍未完備，導致金融產業的轉型創新嚴重落後於中國；而主管機關的心態與做事方法，彷如坐井觀天的青蛙，本位主義濃厚，且法令政策之重點在於防弊而非興利，造成產業發展與投資處處是路障，佈滿地雷。加上民粹之風日盛，與反商情結形成共伴效應，整個社會充滿了道德批判氛圍，連經濟領域都籠罩在清規戒律之下，彷彿賺大錢是一種罪惡。而這股民粹之風更蔓延到環保議題之上，幾乎形塑出一種開發、都更、投資便是破壞環境，背離了這個或那個正義；影響到了極致，小至滷肉飯漲價都成了眾矢之的；大至未必具有產業專業的環評委員，竟握有千億投資案的生殺大權。而社會輿論與政策走向，更是受到少數激進聲音所左右，未審先判，主觀情緒重於理性與專業，不食人間煙火的理念統治了現實的國度，神壇處處，街上橫行著不可觸犯的聖牛；這就是今日台灣的日常。追根究柢，企業喧嚷的「五缺」（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人），何嘗不是因為這股民粹式的法令、政策與投機風氣而起？

在制度、法令與產業自身發展之外，當前台灣經濟最大的問題，乃是信心不足所致。如此說法並非亂噴口水，經濟發展與投資，重大的支撐係在信心。台灣早年亦缺資源，卻可打造出經濟奇蹟，主要是那個年代的人充滿了拚搏的勇氣與信心，相信只要努力與勤奮，就會出頭天。有信心的人不但敢投資，亦敢大方消費，帶動內需，推動實體經濟的成長。以台積電為例，更可知信心之重要。台積電明明是全球產業龍頭，但台灣人卻缺乏長期持有的信心，導致台積電八成股份為外資所有，年盈餘三千多億元，絕大部分落入外人手中。何止台積電，台灣很多指標性企業都因台灣投資人缺乏信心，逐漸淪為實質的外資企業。半導體產業今年蓬勃發展，但若沒有外資敢於大力買進，台灣的半導體股票何來今日的榮景？

台灣社會充滿弔詭與矛盾︰一方面缺乏信心，一方面卻又過度自信，特別是牽涉特定理念的領域，產生自殘式的嚴苛規定，例如環評與居住正義，已是神聖不可侵犯，任何協商退讓都是一種背叛。在處處神壇與聖牛的迷陣中，台灣經濟不僅陷入「中等收入陷阱」，更是掉進自我劃定的地牢中，不解決民粹、泛道德的公審風氣，根本寸步難行。