自由廣場》募兵制KPI？ 請國防部面對現實

◎ 林家宇

國防部最新的募兵制推動成效在上週出爐，報告中提到今年目標可望達成百分之百，但進一步檢視國軍現況，可以發現目前編制員額雖有二十一．五萬人，實際上現員卻只有十八．七萬人，差了二．八萬人，就連一○七年度人員預算也只編列了十九．一萬人，代表國防部自己也知道軍力上一定會有很大缺額，對外卻以設計不良的關鍵績效指標宣稱募兵制推動成效良好，大玩數字遊戲。

關鍵績效指標是用來評量事務執行對於目標達成有多少幫助的工具，在設計上必須注意指標與目標是否具有關聯性，以推動全募兵制來說，既然目標是在不依靠義務役的情況下，達成編現比（編制與現員的比率）百分之九十，那麼在設計上就應該以編制與現員的差距做為評價指標，才能確實掌握全年度募兵工作成效，而不是像目前以「年度志願士兵招募需求人數」做為指標，因為招募需求人數並不等於缺額人數，只要目標數訂得保守，成效看起來當然好，但卻無法反映現實。

推動募兵制所遭遇的困難是長期累積下來的苦果，不論組織效率不彰、社會觀感不佳等等，都不是簡單一句「恢復徵兵制」可以解決的，要打造一支「小而精、小而強、小而巧」的勁旅，前述問題都是無從迴避的挑戰，而一切的關鍵就在於國防部有沒有決心真正面對問題、解決問題。

（作者為政治工作者，台北市民）