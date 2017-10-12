自由廣場》日本保險箱賣到缺貨談負利率

◎ 魏世昌

根據金管會的統計，今年八月底，全體本國銀行存款餘額三十六．八二兆元、放款餘額二十六．七九兆元，存、放款差額超過十兆元，首次破十兆元，「存放比」（放款占存款比重）只有七十二．七％。這些數字顯示的是銀行「濫頭寸」問題日益加劇。然而為了把台灣人存在銀行的錢逼出來，外界有人建議政府應跟進歐洲央行、丹麥、瑞士及瑞典等國家實施負利率，藉此刺激消費及推動通膨上升，從而避過經濟衰退的風險。

但問題是，啟動負利率，就能使資金在市場上流動，鼓勵企業投資設備、提高薪資來刺激景氣嗎？我們不妨以鄰國日本為鑑。

日本央行去年二月中旬率先亞洲國家宣布實施負利率，結果卻出乎日本央行的意料，日本民眾把錢從銀行提領出來，不是為了投資或消費，而是轉而把錢藏在家裡，保險箱因此賣到缺貨。此外，獲利大幅縮水的金融業更是抱怨連連，以致好幾次替負利率政策護航的日本央行總裁黑田東彥，也不得不坦言金融機構的獲利這麼低，可能會埋下新一輪金融危機的種子。

換句話說，日本負利率措施迄今成效不彰，不僅是因為日本人（台灣人愛存錢的程度，恐怕有過之無不及，君不見諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）日前來台灣演講時，表示美國人泰半不愛儲蓄，因此對於台灣人愛存錢，身為經濟學家他實在想不透為什麼）、認為儲蓄是一種「美德」，更是因為企業看不到投資的機會，沒有貸款投資的需求。

從日本負利率政策成效，我們並不難得知，如果政府不能針對問題對症下藥，藉由結構性的改革，改善國內投資環境，提高民間投資意願。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）