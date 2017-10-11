社論》中華民國爭奪記

國號、國旗、國歌，這些黨國象徵符號，其實不是藍營要人真正的愛，否則，怎麼會與亡國之敵化敵為友？圖為空軍雷虎小組飛越總統府上空。（記者方賓照攝）

「雙十國慶」，一國兩慶。民間版「愛國旗愛國家」活動，馬英九、吳敦義、郝龍斌、洪秀柱、郝柏村、郁慕明齊聚一堂。而馬英九，又是到碧潭空軍公墓插國旗致敬，感嘆近年國慶味不濃厚了，又是到桃園國旗屋吃早餐，對於國旗屋升旗活動舉辦二十三年才第一次出現，感到非常抱歉。「愛到最高點，心中有國旗」，藍營完全在野了，還是不忘那些黨國象徵符號，還批評政府版國慶活動國旗不夠多。然而，面對陳雲林來台等兩岸場合，面對世大運等國際場合，那些要人卻「心中無國旗」，奇怪耶。

國號、國旗、國歌，這些黨國象徵符號，其實不是藍營要人真正的愛，否則，怎麼會與亡國之敵化敵為友？自己不愛中華民國，還怪別人不愛中華民國，其中的奧妙不難釐清。照理說，國民黨應該愛中華民國，但是它用一中各表的遁術，把中華民國變成歷史。其終極目的，似乎是暗助中華人民共和國繼承中華民國，同時為中華人民共和國看管台灣，以利北京將來通吃中華民國與台灣。一中各表隱晦之處，一中同表把它揭露出來了；國軍共軍都是中國軍，不再反共要促統，也把一中各表走到盡頭了。一句話，利用那些黨國象徵符號，只是想讓本土政權穿上緊身衣。

民進黨創黨以來的論述，皆將中華民國視為外來政權，亦即，中華民國與台灣是脫鉤的。然而，二○一六完全執政，中華民國與台灣掛鉤起來，卻成為民進黨維持現狀的新論述。連本土政權也把中華民國與台灣混為一談，民進黨豈不是將自己「外來政權化」，為了鞏固政權而承襲國民黨的論述，進而取代國民黨的國共內戰角色？這種自我角色易位，正好呼應北京所揚言：台灣領導人的改變，無法改變兩岸關係的本質。為什麼？因為政黨輪替是台灣內部事務，而民進黨並未正面拆解兩岸關係的內戰結構！

台灣是實質上的主權國家，但「名叫中華民國」，不啻是主權論述的倒退。儘管如此，藍營仍批評小英政府「去中華民國化」。雙方落差在於，國民黨的中華民國，只不過是終極統一的橋段，「去中華民國化」的批評重點，其實是小英政府拒絕「九二共識」內建的「中國化」！而民進黨的「台灣是主權獨立國家，名叫中華民國」，畢竟還是接到台灣的地氣，也許這是考慮到國際現實，利用民主內涵補充中華民國，可以兼顧伸張台灣主流民意，並以民主力抗中國壓力。只不過，此一策略構想，能否力抗北京在國際上的法理戰，頗成問題。

今天，縱使美日等「舊金山和約」的主要簽約國都深知，台灣的主權狀態不是北京的一廂情願，但只要台灣還戴著中華民國的頭箍，北京唸起一中緊箍咒來，美日也必須遵從聯合國第二七五八號決議，只能遊走在台灣主權與一中政策之間灰色地帶。民進黨做為本土政權，如果也「台灣名叫中華民國」，這會撐大或縮小灰色地帶？藍營所謂的「台灣等於中華民國」，是想用中華民國吃掉台灣，附和北京在國際上的法理戰。民進黨訴諸民主的當下實踐，容可在內部切割台灣與（一九四九之前的）中華民國，但這種切割拉高到國際政治的視野，會變得清晰還是模糊？

「十一國慶」，五星旗在台北招搖過市，結果適得其反，徒惹國人更大的反感。南韓電影《我只是個計程車司機》，在中國全面遭禁，凸顯兩岸真的是一邊一國。至於，民進黨與藍營的「中華民國爭奪記」，民進黨攻進藍營大門的同時，是不是將病菌也植入體內，值得注意。假使民進黨完全執政，安於中華民國體制，卻未積極致力於國家正常化，反而期待兩岸關係（中華民國與中華人民共和國）的內戰結構會自動瓦解，未免太過樂觀。尤其是，中共十九大在即，習近平正在改變中國的權力模式與國家行為，兩岸關係的未來消極等待對方出牌，這種守勢策略恐怕會使中華民國更被動，台灣更危機四伏。